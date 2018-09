Prefeito Fala em Cumprimento de Contratado e Estima Dívida de R$ 11 Milhões Para Jundiá

O prefeito Afonso Mac­­chione Neto (PSB), em entrevista para O Regional, afirmou que o rea­­juste do transporte coletivo ur­­bano está previsto em contrato e por este motivo, autorizou o aumento de R$ 3,60 para R$ 3,75.

O novo valor da tarifa co­me­­çou a valer hoje.

“Existe um contrato com a empresa Jundiá que precisamos cumprir. Nele consta o reajuste anual. Não temos como fugir, as coisas sobem e é necessário. Ninguém está querendo pena­li­zar, mas temos de cumprir o con­trato”, disse o Chefe do E­­­xe­­­­cutivo.

Macchione afirma ainda que existe uma ação na Justiça e que estima uma dívida de R$ 11 milhões para a concessionária de transporte público de Catan­­duva. “A administração passada ficou três anos sem fazer o rea­juste. A empresa entrou com u­­ma ação para conseguir o res­­sar­cimento e a prefeitura já per­­deu em uma instância. Nós es­­ta­­mos com um débito de R$ 11 milhões, porque não foi feito o reajuste conforme o contrato, não tem como sair”.

O prefeito Afonso Macchio­­ne Neto ainda comentou sobre o projeto que autoriza a abertura de licitação para a concessão do transporte público que tra­­mi­­ta na Câmara e tem recebido pedido de vistas.

O secretário de trânsito e trans­portes Urbanos, Nilton Mar­­to Vieira da Cruz deve com­parecer a próxima sessão ordinária para tratar sobre o assunto. Macchione afirma que a­­­guar­da a aprovação do projeto, porque a licitação tem de ser a­­berta o quanto antes. “É preo­­cu­­pante porque o contrato com a empresa Jundiá vence em de­zembro deste ano, e se não fizermos a licitação e até lá não tivermos uma vencedora, pode haver um colapso. Estamos an­­si­osos aguardando a autorização da Câmara para que janeiro tenhamos a vencedora da licita­­ção e o serviço sendo prestado sem ser interrompido”, disse Macchione.

Karla Konda

Da Reportagem local