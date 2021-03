Prefeito Estuda a Possibilidade de Implantar Tratamento Precoce em Catanduva

O prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa (PSDB) estuda a possibilidade de implantar o tratamento precoce para a Covid-19 em Catanduva.

Na última sexta-feira, o Chefe do Executivo reuniu o comitê de enfrentamento da Covid-19 para apresentar a experiência e o trabalho realizado pelo médico de saúde preventiva e integrativa, Fábio Gabas.

Gabas apresentou resultados obtidos em seus pacientes e comentou sobre o protocolo a ser adotado para essa implantação. “ Fiquei muito feliz que o padre me procurou para compartilhar essa experiência. Diante desse caos é o momento de somarmos força e usarmos todas as cartas na manga. E essa abordagem ainda não foi utilizada por falta de conhecimento, de experiencias, mas agora, depois de um ano já podemos dizer que eu e no caso outros dois médicos, temos evidências bem concretas. Milhares de pacientes espalhados pelo Brasil com sucesso absoluto, zero internação e zero mortalidade. É uma evidência concreta e que associado a Vitamina D e sobre a colchicina, por exemplo, a gente consegue compor uma abordagem imediata aos pacientes com início de sintomas e isso é o mais importante. Sabemos que podemos reduzir muito significativamente as complicações e a morte. Essa é a ideia de fazer esse trabalho, momento de nos unirmos somando todas as forças, momento de nos unirmos a favor da saúde e bem estar”, afirmou o médico.

Ainda segundo Gabas, a ideia não é impor um tratamento. “Não é obrigar, quem está querendo experimentar esse protocolo, colocar em prática, cada um tem sua opinião, quem acredita nisso, vamos somar forças”, disse.

Ainda segundo o profissional o objetivo é o de instruir a população a procurar o mais rápido possível a rede pública ou o seu médico, e nesta fase inicial fazer o tratamento “que envolve medicamentos e a vitamina D como disse. De forma precoce, no início dos sintomas até o terceiro dia. E abordar com essas terapias que reduz os marcadores inflamatórios, ativa sistema imunológico, reduz carga viral e com isso evita a fase 3 que mata na COVID”.

O prefeito deve se reunir com médicos e outros profissionais das unidades de saúde para decidir se implantará o tratamento precoce.

Karla Konda

Editora Chefe