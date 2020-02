Prefeito Encaminha Projeto de Lei Para Parcelar Dívidas do IPMC

O prefeito Afonso Macchione Neto encaminhou ao Legislativo projeto de lei que visa solicitar a autorização dos vereadores para parcelar dívidas com o Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva (IPMC) de 2019.

Trata-se do PL – 12 de 2020, no qual Macchione tenta dividir cerca de R$ 14 milhões dos débitos de contribuição patronal em 10 vezes.

Este é o projeto, que no início do ano, o governo tinha afirmado que não enviaria para o Legislativo, já que os conselhos do IPMC não teriam aprovado as propostas apresentadas pelo Chefe do Executivo. Conforme o projeto, as prestações serão atualizadas mensalmente pelo Ipca (Indice de Preços ao Consumidor Amplo) acrescidas de 0,5% de juros simples.

Na justificativa do projeto, o prefeito afirma que a administração deixou de repassar as contribuições patronais previdenciária e assistencial nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2019, que seriam: R$ 3,5 milhões, R$ 3,5 milhões, R$ 3,4 milhões, e R$ 3,4 milhões respectivamente.

Ainda segundo o prefeito, o projeto está de acordo com as legislações que tratam sobre os regimes de previdência dos servidores públicos e argumenta que a necessidade do parcelamento é decorrente de dificuldades financeiras enfrentadas no exercício de 2019.

Macchione ainda exemplificou os aumentos nas despesas no ano passado. “Uma forte frustração de receitas diante de uma despesa que cresce de forma contínua e por diversas vezes, alheia ao arbítrio do administrador. Podemos citar o reflexo do aumento na folha de pagamento dos servidores municipais, aumento na demanda de ofícios requisitórios expedidos pelo Tribunal de Justiça para pagamento de precatórios de pequeno valor (RPV), decisões judiciais que obrigam a Administração a fornecer medicamentos e procedimentos de alto custo para a população, os quais sobejaram em muito nossas estimativas de despesas, dentre outros”, afirma.

Há um mês, de acordo com o diretor superintendente do IPMC, Edson Andrella, os três ofícios encaminhados pela administração foram analisados.

O primeiro deles tratava sobre a redução da taxa de administração. Segundo Andrella, o parecer jurídico foi favorável, e os demonstrativos financeiros indicavam a possibilidade de diminuir para 1,2% – o pedido do prefeito foi de 1%. Os conselheiros votaram contra. Atualmente a taxa é de 2%.

Outro pedido era a porcentagem sobre o plano de saúde, que Macchione pedia a redução de 7% para 5%. “Todos os conselheiros foram contra e inclusive nosso parecer era contrário”.

No terceiro e último item, os membros dos conselhos decidiram aprovar o parcelamento do débito até o final do mandato, mas não concordaram com a redução de multa de 10% para 2 %. “O parecer jurídico era pela legalidade, mas os conselheiros decidiram atualizar o parcelamento com a multa e sem o desconto”, disse Andrella.

Ao ser questionado, no mês passado, o Executivo encaminhou nota que dizia: “Diante do cenário de praticamente todas solicitações rejeitadas, a administração afirmou que entende não ser necessário o encaminhamento de projetos de lei ao Legislativo.

Todas as propostas, mesmo se tivessem sido aprovadas pelos conselhos do IPMC dependeriam ainda da votação dos vereadores.

