Prefeito Eleito Vai a São Paulo e Comenta Sobre Alagamentos

O prefeito eleito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa (PSDB) esteve em São Paulo ontem e comentou com a reportagem de O Regional sobre os alagamentos registrados em diversos pontos da cidade (Veja matéria em cidades capa).

De acordo com padre Osvaldo, medidas precisam ser tomadas para amenizar ou evitar incidentes como este.

“Estou acompanhando umas cenas, gravações de Catanduva, nossa querida cidade. Que situação difícil. Foi inesperada para todos nós, então em solidariedade a todos os comerciantes, famílias prejudicadas e precisamos pensar em como suavizar isso no futuro. São situações acidentais, mas precisamos ter uma proposta para amenizar ou evitar incidentes semelhantes a estes. Eu estou em são Paulo para algumas reuniões, já vim firmar algumas parcerias junto ao governo do Estado, para o próximo ano. Teremos grande investimentos para nossa cidade”, disse.

Padre Osvaldo comentou ainda sobre buscar recursos estaduais. “Precisamos abrir as portas do governo Estadual para a cidade de Catanduva, pois, ela precisa crescer e crescer muito. A todos nossa profunda solidariedade e vamos buscar melhores meios para superar essas dificuldades pelas quais estamos passando”, concluiu.

Karla Konda

Editora Chefe