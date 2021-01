Prefeito Eleito Indica Comandante Da GCM, Corregedor, Ouvidor e Inspetores

Na manhã de ontem, 30 de dezembro, o prefeito eleito Padre Osvaldo e seu vice Claudio Romagnolli estiveram na base da Guarda Civil Municipal para vistoriar as instalações e conversar com seus componentes.

Foram apresentados os nomes dos profissionais de segurança que terão a responsabilidade de coordenar a corporação. O novo comandante será o experiente Claudio Pereira. Jeferson será o corregedor. A Ouvidoria do setor ficará a cargo de Airton Antunes. Os novos inspetores serão Mendes, Laroca, Benini, Elaine, Rodrigo, Elissandra, Vanderlei e Caires. “Teremos uma gestão conjunta, sem disparidade e sem preconceito, valorizando a todos. O nosso partido é Catanduva”, reafirmou Padre Osvaldo, que pretende melhorar as condições de trabalho da Guarda, aprimorando seus serviços à população e em defesa do patrimônio público. Ainda em relação a Guarda Municipal, foi ressaltado que o período da permanência dos indicados nas respectivas funções será de dois anos, com possibilidade de renovações ou alterações para o outro biênio.

Ariane Pio

Da Reportagem Local