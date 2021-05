Prefeito e Secretaria de Educação de Catanduva Visitam Escola Otacílio e Avalia Melhorias

O Prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, visitou a escola Otacílio de Oliveira Ramos ontem, dia 14. O prédio é um dos mais antigos da rede municipal e necessita de melhorias. A vistoria contou com a presença da secretária de Educação, Cláudia Cosmo.

Na escola, Padre Osvaldo foi recepcionado pela diretora Maria Zilda, que mostrou todas as dependências. As necessidades identificadas vão desde o telhado, até reparos no piso. “Fomos muito bem recepcionados pela diretora que nos trouxe um relatório com diversos pontos que precisam ser melhorados na escola Otacílio. A partir das necessidades que identificamos, já acionamos a equipe do S.O.S para ver o que pode ser executado de forma imediata e o que também pode ser feito à longo prazo com todo um trabalho de melhorias”, destaca o Prefeito de Catanduva.

Tentamos contato com a assessoria de comunicação da prefeitura para saber se o Prefeito Padre Osvaldo poderia visitar outras escolas municipais para ver se há necessidade de reformas, mas até o fechamento desta edição não houve resposta. Também enviamos email para secretaria de educação municipal de Catanduva sobre os mesmos questionamentos, onde por meio deste veículo já fizemos entrevista sobre os livros supervalorizados com a secretaria de educação Claudia Cosmo, mas desta vez também não houve resposta da secretaria.

Ariane Pio

Da Reportagem Local