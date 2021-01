Prefeito e Comitiva Cumprem Agenda na Capital em Busca de Investimentos Para o Município

O Prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa cumpriu agenda em São Paulo, na quinta-feira, dia 21. Dentre os compromissos, o Prefeito direciona atenção para captar possíveis investidores em potencial para Catanduva. A comitiva do município contou com a presença do Secretário Municipal de Desenvolvimento, Marcos Escobar e Wellington Vanalli, Secretário Municipal de Finanças. O objetivo é buscar recursos para Catanduva, por meio de parceria com a iniciativa privada, abrindo portas da cidade para investimentos. “Estamos muito motivados. Nesse primeiro momento, apresentamos as características da nossa cidade. Teremos, no próximo momento, oportunidade para apresentar áreas do município que comportam investimento em diversos segmentos, como tecnológico, gerando emprego e renda local”, frisa o Prefeito Osvaldo.

O chefe do Executivo também esteve com o Secretário Estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi. Na ocasião, ele solicitou, por meio de ofício, ao Estado o repasse de um ônibus escolar. A medida visa reforçar a frota para atendimento aos estudantes.

Atualmente, 45 veículos compõem a frota do transporte escolar em Catanduva. Por sua vez, a Prefeitura de Catanduva atende alunos das redes municipal e estadual, por meio de convênio com o Estado, aditado recentemente. “Possivelmente será disponibilizado recurso para Catanduva. Nosso objetivo é buscar melhores condições para que nossas crianças e adolescentes sejam transportados em segurança no trajeto escolar”, finalizou o Prefeito.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local