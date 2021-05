Prefeito e Autoridades São Recepcionados em Solenidade Por Jovens Atiradores

O Prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa foi recebido pelos jovens no Tiro de Guerra de Catanduva (TG 02-12), na manhã da última, dia 30. Na condição de Prefeito, Padre Osvaldo também responde como Diretor do TG, fato que justifica a cerimônia. A solenidade teve início com a recepção às autoridades. Além do Prefeito, o ato contou com a participação do Secretário Municipal de Administração Richard Casal e do Comandante da Guarda Civil Municipal Cláudio Manoel Pereira. Em seguida, os participantes acompanharam a execução do hino do Exército, seguida pelas palavras do Instrutor do TG Sargento Giovani e discurso do Prefeito Padre Osvaldo.

O ato marca os 60 dias do Serviço Militar dos jovens. Para coroar o ciclo, houve o hasteamento do pavilhão nacional por meio do Prefeito Padre Osvaldo, da bandeira do Estado pelo Secretário de Administração Richard e da bandeira do Município via Comandante da GCM Cláudio.

Outro encontro solene entre Prefeito, autoridades ao Tiro de Guerra foi no dia 24 de abril onde o Prefeito Padre Osvaldo assistiu palestra direcionada aos familiares dos 50 jovens, novos integrantes do Tiro de Guerra de Catanduva, na noite de sábado. O Secretário de Administração Richard Casal acompanhou o Prefeito no ato, que contou com a presença dos vereadores Gleison Begalli, Nelson Tozo, Maurício Ferreira e Ivânia Soldati.

A palestra foi ministrada com maestria pelo chefe de instrução do TG, Sargento Giovani, que abordou sobre civismo e cidadania.

Na condição de diretor do TG, desde que assumiu mandato, Padre Osvaldo tem se posicionado à disposição das demandas da instituição militar.

Ariane Pio

Da Reportagem Local