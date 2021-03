Prefeito Decide Manter Fase Emergencial e Descarta, a Princípio, o Lockdown

O prefeito de Catanduva, Osvaldo de Oliveira Rosa, decidiu ontem manter integralmente a Fase Emergencial determinada pelo Governo do Estado e não acatar possível Lockdown proposto pelo prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo, pelo menos por enquanto.

Foi realizada uma reunião na tarde desta segunda-feira em videoconferência entre os representantes de 48 municípios, além dos membros do comitê técnico e o prefeito de Rio Preto Edinho Araújo, demonstrando o agravamento da transmissão da Covid-19. “A permanência de Catanduva na Fase Emergencial só será possível com a ajuda de todos cumprindo ainda mais as regras sanitárias. O endurecimento de medidas na cidade não está descartado a qualquer momento”, destaca o Prefeito Padre Osvaldo.

Na ocasião, o prefeito acompanhou a apresentação junto ao vice-prefeito Cláudio Romagnolli e a secretária municipal de saúde Cláudia Monteiro.

“A Prefeitura de Catanduva, neste momento, permanece seguindo as regras da Fase Emergencial do Plano São Paulo, conforme estabelecido no mais recente decreto da administração municipal 7969, publicado em 12 de março de 2021. O Executivo entende que a situação regional é grave e reforça a importância de que as medidas e protocolos de prevenção ao coronavírus sejam praticados com rigor”, informou em nota.

Segundo a prefeitura de Rio Preto, os municípios de Ibirá, Nova Aliança, Nova Granada, Palestina, Mira Estrela, Icém, Guapiaçu, Monte Aprazível, Jales, Bady Bassitt, e Sales demonstraram interesse em aderir ao ‘lockdown’.

“Todos os municípios da região estão na mesma ocupação. Os índices de leitos de UTI aproximam-se de 100%. É preciso fazer alguma coisa. Foi essa decisão que, nós prefeitos, chegamos. Para isso, vamos tomar medidas mais restritivas a partir de quarta-feira. Queremos contar com a colaboração de todos”, afirmou Edinho Araújo em vídeo”.

Embora a prefeitura de Rio Preto tenha anunciado que mais cidades vão impor ‘lockdown’, o decreto com as medidas que serão tomadas será editado e publicado somente hoje, terça-feira.Catanduva registrou outras cinco mortes ontem.

Karla Konda

Editora Chefe