Prefeito de São Lourenço Adota Tratamento Precoce, Reduz Mortes e Internações na UTI

O médico Walter José Lessa (PTB), que viveu muitos anos em Catanduva, – hoje atual prefeito da cidade de São Lourenço, no sul de Minas Gerais, adotou o tratamento precoce para pacientes com sintomas da Covid-19 e obteve resultados satisfatórios, segundo ele. Há mais de 20 dias a cidade não registra, segundo o prefeito, óbitos ou internações na UTI de pacientes do município.

O médico e prefeito ressalta que os pacientes sintomáticos são tratados logo nos primeiros quatro dias com azitromicina, dexametasona, ivermectina, vitamina D e zinco. “Quero dizer a vocês que já há 22 dias não temos casos de óbitos e temos dois casos internados na clínica de Covid, mas o que posso é que nossa experiência aqui é que nós fazemos o tratamento precoce, já nos pacientes sintomáticos, no quarto dia, no máximo, antes de chegar exame, já antecipamos o tratamento e essa antecipação com azitromicina, dexametasona, ivermectina, vitamina D e zinco tem salvado nossa população. Estamos com zero pacientes na UTI, zero óbitos, fiquem com deus e acredito que dá certo”, disse o prefeito em vídeo divulgado no início da semana.

“Vale lembrar que o Hospital de São Lourenço é regional é referência micro e macrorregional no atendimento e tratamento para a Covid-19, portanto, os sites do Ministério da Saúde e da SES de Minas Gerais mostram números de internados de todas as cidades que compõem a sede de micro e macrorregião. É importante destacar que o prefeito e toda equipe têm trabalhado muito e não têm usado apenas esse protocolo, toda a cidade também segue restrições de acordo com o programa estadual Minas Consciente. O prefeito defende a vacina e deseja muito em breve poder vacinar toda a população, mas enquanto isso não acontece, ele viu uma saída para salvar vidas nesse protocolo de tratamento precoce, ele deixa claro que esse tipo de tratamento bem como os medicamentos usados para tal, já eram de conhecimento e uso, o que diferencia o tratamento adotado por ele é a sua aplicabilidade logo nos primeiros sintomas”, informou Natália Chinait, Secretária Executiva de Gabinete, em resposta para O Regional.

Ainda conforme a secretária, o procedimento levou ao “desafogamento” do atendimento hospitalar, e não foi a única medida tomada. “O atendimento para as síndromes respiratórias foi descentralizado e distribuído nas UBS’s da cidade, que evita contato e aglomerações e possíveis contaminações, sendo dada ao paciente a opção de aderir ou não ao tratamento precoce e preventivo”.

Em outro vídeo divulgado pelas redes sociais do prefeito da cidade mineira afirmou:

“Como médico e plantonista eu percebi que as orientações, logo no início da pandemia era para ir para casa, repouso, isolamento social, e no decorrer do tempo, percebi que os pacientes voltavam com situação mais grave com falta de ar, baixa saturação. A experiencia nos mostrou que entre o quadro clínico do paciente inicial até o resultado do exame nós estávamos perdendo entre cinco a sete dias e percebi que esses pacientes estavam evoluindo muito mal. Assim que assumimos, reuni com o Dr. Leonardo, mais a equipe de Vigilância Sanitária, infectologia e pensei assim: nós temos de fazer alguma coisa. Então nós instituímos o protocolo em duas situações. O primeiro descentralizar o atendimento dos sintomáticos respiratórios. Todos procuravam a UPA e chegavam ali faziam filas enormes. Descentralizamos, fazendo com que todas as unidades básicas de saúde atendessem os pacientes sintomáticos logo no começo dos sintomas. Os pacientes que chegavam nas unidades de saúde que não tinham sintoma, mas queriam fazer o tratamento preventivo, usaram a ivermectina. Houve uma ação de tratamento logo no início e ganhamos esse tempo para que esses pacientes não agravassem e chegassem a UTI”.

“Decidimos sair da inércia e tomar atitudes de enfrentamento, além de estabelecer esse protocolo, enfatizar a prevenção, do uso de álcool gel, o isolamento, o uso das máscaras. Assim evitamos que ele evolua”, afirmou o infectologista Leonardo Carlos de Moraes.

