Prefeito de Elisiário é o Novo Presidente do Consirc e Prefeito Padre Osvaldo o Vice

O Prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa participou de reunião na última quarta-feira ( 27), onde foi apresentada a linha operacional do Consirc (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de Catanduva) que integra 19 municípios.

Cinco representantes do poder executivo da região participaram do encontro que teve como foco a apresentação da gestão compartilhada da atuação do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Além de Padre Osvaldo, também estiveram presentes no encontro os prefeitos de Elisiário, Cássio Bertelli, Embaúba, Nercílio Pinheiro da Silva, Santa Adélia, Guilherme Colombo, de Ariranha, Joamir Barboza e de Marapoama, Marcio Perpetuo Augusto. A secretária de Saúde de Catanduva, Cláudia Monteiro Ferrazzi Ferreira, acompanhou a reunião realizada no Teatro Municipal “Aniz Pachá”

O Consirc foi implantado em 2017 e é responsável por controlar todas as etapas do atendimento do SAMU, desde o recebimento de ligações, pelo 192/ Central de Regulação, até o acionamento de ambulâncias, atendimento ao paciente e fechamento da ocorrência.

A reunião apresentou a forma de controle das atividades administrativas, o relatório das ações desenvolvidas e a divisão dos custos, que está previsto na Constituição Federal. Como Catanduva é a maior cidade da região, ela detém 50% dos gastos com o SAMU. O restante é dividido entre os demais municípios. O consórcio aguarda a liberação do Ministério da Saúde para o suporte básico de vida, que poderá auxiliar de forma mais eficaz em atendimentos de urgência em Catanduva e região.

Na ocasião foi feita a eleição para a nova gestão do Consirc. Cássio Bertelli será o presidente do consórcio e Padre Osvaldo o vice-presidente. O encontro também trouxe como tema a abertura de crédito especial para auxiliar nos serviços regionais.

Ariane Pio

Da Reportagem Local