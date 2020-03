Prefeito De Catanduva Participa Da Posse Do Novo Comandante Do CPI-5 Em Rio Preto

O prefeito de Catanduva, Afonso Macchione Neto, participou na manhã de sexta-feira (28), da solenidade de posse do novo Comando do Policiamento do Interior (CPI-5), em São José do Rio Preto. O coronel Fábio Rogério Cândido assumiu o posto deixado pelo coronel Luís Henrique Di Jacintho Santos que se aposentou no início deste mês.

O CPI-5 abrange 96 cidades da região de Rio Preto, incluindo o Trigésimo Batalhão de Polícia Militar do Interior ( 30° BPM/I) de Catanduva. Sob o comando do coronel, estão 2 mil policiais militares e uma população de aproximadamente 1,5 milhão de habitantes.

Macchione publicou em sua conta da rede social, a participação e elogiou todo efetivo da PM. “Participei da cerimônia de posse do cel. Fábio Rogério Cândido, que assume o Comando do Policiamento do Interior, o CPI-5, sediado em Rio Preto. Essa instituição merece todo nosso respeito. Na região, são mais de 2 mil PMs, parcela do efetivo tem prestado relevantes serviços de segurança pública em Catanduva”.

O novo comandante do CPI-5, coronel Fábio Rogério Cândido, de 47 anos, tem 32 anos de atuação na Polícia Militar. Foi nomeado coronel no dia 25 de agosto de 2019, e por meio de decreto, assinado pelo governador João Doria, foi designado para a nova função.

A solenidade, realizada na sede do Comando de Policiamento do Interior – 5, na Avenida dos Estudantes, contou com a presença do senador Major Olímpio e dos deputados da região Itamar Borges (estadual) e Geninho Zuliani (federal), além de representantes da Polícia Civil, juízes e promotores de Justiça da cidade de Rio Preto. Já as autoridades de Catanduva além do prefeito estavam presentes do batalhão 30° BPM/I de Catanduva; Comandante, o Tenente Coronel PM Fabrício Marchi Tiago, Major PM Eduardo Ceneviva Berardo, subcomandante do 30° BPM/I e demais oficiais da unidade.

O novo comandante do CPI-5, coronel Fábio Rogério Cândido afirmou que pretende continuar a meta com índices de criminalidade considerados satisfatórios. Além disso, ele ainda citou uma célebre frase do ex-primeiro ministro inglês Winston Churchill. “Faço minhas as palavras de Winston Churchill: ‘não tenho nada a oferecer aos senhores, se não meu sangue, trabalho, lágrimas e suor’. Porque é isso que nossa tropa oferece todos os dias aos brasileiros de São Paulo”, afirmou Cândido.

Candido ainda disse que pretende continuar com as parcerias entre as várias instituições, entre elas a Atividade Delegada, com o qual a Polícia celebra convênios com a Prefeitura para que os policiais trabalhem durante o período de folga, garantido segurança à população.

“Iremos dar continuidade a vários projetos e programas que já estão em curso aqui no CPI e até expandir essas medidas. É o caso do nosso projeto de mediação de conflitos, do nosso futuro cinturão eletrônico, da atividade delegada – que já é praticamente uma realidade -, da vizinhança solidária, o Proerd e as parceiras com a Guarda Municipal e com a Polícia Civil”, afirmou o comandante.

Ariane Pio

Da Reportagem local