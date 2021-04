Prefeito Autoriza Feira Livre Que já Acontece no Domingo em Estilo Drive-Thru

A Secretária de Meio Ambiente Julia Wayego, e a Prefeitura de Catanduva autorizou a feira drive-thru que já começa neste domingo de Páscoa (04), dando muita alegria para volta dos feirantes, uma classe que estava proibida de realizar feiras livres. Segundo o Diretor de Agricultura e Abastecimento Rodrigo Antônio de Souza, a ideia surgiu desde o início da Pandemia aonde pelo motivo de isolamento social, chegou a necessidade dos Feirantes também estarem atendendo, porém como se trata de comércio de rua, ficava complicado em poder regrar a todos os clientes. Sendo assim, o responsável pela Agricultura e Abastecimento do Município, Diretor Rodrigo, que já tinha um Projeto Drive Thru criado, mas que não saiu do papel no ano de 2020 expôs e foi aderido pela atual Secretária.

Em reunião com os diretores, Rodrigo da Agricultura e Juliana Sene Diretora do Meio Ambiente, levaram ao Prefeito Osvaldo que adotou a ideia e pediu que dessem sequência para que tudo viesse correr com sucesso aos Feirantes.

“Desta forma então, fizemos a elaboração do Ofício encaminhado ao Prefeito Padre Osvaldo, que em acordo autorizou o apoio da GCM Guarda Civil Municipal, e pediu a equipe de comunicação que nos apoiassem quanto a divulgação desta tão esperada feira que é tradição em nossa cidade”.

Rodrigo comentou que serão comercializados todos os produtos que tem na ‘feira da Vila Celso’, e o conforto do cliente de não ter de descer dos seus veículos, serão atendidos de forma coordenada e organizada para evitar possíveis problemas.

O diretor ainda explicou que não terá custos aos feirantes de alguma taxa a prefeitura, apenas a opção de trabalho que será a Bandeira levantada pelo chefe do executivo em que os feirantes possam trabalhar sem prejuízo.

O Assunto Feira que compete ao departamento da Agricultura e Abastecimento, já está em pauta desde o início do mandato, e tratava com novos locais, para que os bairros distantes da vila Celso, poderão contar com novas feiras livres por oito pontos estratégicos de toda a cidade.

A tradicional Feira da Vila Celso será realizada no Recinto de Exposições, aos domingos de manhã, no sistema drive thru. Para atender os feirantes, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente liberou o espaço onde fica os pavilhões no recinto, condição que permite o percurso de veículos para retirada dos produtos. A medida atende às regras da Fase Emergencial do Plano São Paulo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local