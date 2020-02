Prefeito Assina Termo Aditivo de Convênio Para Creche do Glória

O prefeito Afonso Macchione Neto assinou ontem à tarde o termo aditivo de convênio para dar sequência às obras da creche-escola do Parque Glória V.

De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura, o documento possibilitará a liberação de recursos de etapas da obra que foram concluídas e a retomada dos trabalhos. No local, segundo a Secretaria Municipal de Planejamento, 86% da obra está concluída. Mas para finalizar será preciso abrir novo processo licitatório.

A construção da unidade de ensino infantil foi paralisada há quatro meses e dependia da renovação do convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado.

Ainda não foi assinado o termo aditivo da creche do Alto da Boa vista. As duas unidades eram construídas, até o ano passado, pela empresa Ellipse Projetos e Construções Eireli.

Na época, a empresa alegava falta de recebimentos e, por este motivo, paralisaria a construção. A Secretaria de Educação do Estado encaminhou nota informando que não havia atraso em pagamentos, mas sim, o término do convênio firmado.

O convênio para a creche do Parque Glória V foi assinado pelo então prefeito Geraldo Vinholi, o secretário de educação da época, Herman Jacobus Cornelis Woorwald e o então presidente da Fundação para Desenvolvimento da Educação Barjas Negri, em 07 de maio de 2014. A vigência do termo de convênio era de dois anos, prorrogáveis por mais cinco anos, portanto venceu em 07 de maio de 2019.

E na creche do Alto da Boa Vista o convênio teve prazo final em 26 de dezembro de 2018, neste último caso, a empresa Ellipse assumiu a obra um mês antes do convênio ter prazo finalizado. O contrato com a empresa foi firmado em 26 de novembro de 2018.

Em ultima aferição das etapas realizadas, a creche do Parque Glória estava com 86% de obras concluídas e a do Alto da Boa vista estava com 66% de projeto terminado.

Karla Konda

Editora Chefe