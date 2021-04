Prefeito Assina Convênio Para Repasse de R$ 233,5 Mil ao Recanto Nosso Lar

O Prefeito Padre Osvaldo assinou documentação – termo de fomento – com a Associação Recanto Nosso Lar. A condição formaliza o repasse de R$ 233,5 mil da Prefeitura à entidade, distribuídos em 12 meses. Para o ato, o Prefeito recebeu no gabinete o presidente da Renolar, Anelino de Jesus Rocha, o secretário Juninho Bugança e o diretor Nilton Marto Vieira da Cruz, ambos da Secretaria Municipal de Assistência Social que conduz o trâmite.

O evento aconteceu ontem (30), a verba deverá ser revertida à manutenção dos serviços e gastos gerais, sob a responsabilidade da Organização da Sociedade Civil (OSC). O Recanto Nosso Lar é classificado na modalidade abrigo e cuida de idosas, a partir de 60 anos, portadoras de demência por Alzheimer ou outras doenças degenerativas. A Associação Beneficente Recanto Nosso Lar é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, norteada pela boa vontade de abnegados voluntários. Tem por finalidade abrigar senhoras idosas, em especial, portadoras do Mal de Alzheimer e doenças congêneres, onde recebem, além do tratamento médico adequado, amor, carinho, assistência material e espiritual, independente de credo religioso, político ou condição sócio-econômica.

Ariane Pio

Da Reportagem Local