Prefeito Assina Adesão de Catanduva à ‘Operação Corta Fogo’

O Prefeito de Catanduva, Osvaldo de Oliveira Rosa, assinou ontem (11), o termo de adesão ao Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, mais conhecido como Operação Corta Fogo. A iniciativa é feita de forma voluntária pela administração, a fim de garantir o planejamento e gestão ambiental do território que faz parte da jurisdição da nossa cidade, além de ações de prevenção e combate às queimadas. “O comprometimento com o Meio Ambiente é papel de todos nós. Nossas equipes estarão treinadas, e capacitadas para auxiliar os bombeiros no trabalho de preservação de matas e tantas áreas. Coibindo as queimadas urbanas, também auxiliamos a população na qualidade de vida, já que sabemos os efeitos dos incêndios nos períodos mais secos do ano para a saúde de pessoas que sofrem com doenças respiratórias”, destaca o Padre Osvaldo. Com isso, o município que se compromete com a Operação Corta Fogo, tem a missão de garantir a manutenção, formalização e institucionalização de uma brigada, formada por servidores municipais que participarão de treinamentos do Corpo de Bombeiros, em cursos de combate ao fogo em coberturas vegetais, além de mapear áreas de risco de incêndios florestais.

Sobre a Operação Corta-Fogo – O estado de São Paulo conta com o Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, instituído em 2010, que visa: diminuir os focos de incêndio no estado; reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) oriundas das queimadas; proteger áreas com cobertura vegetal contra incêndios; erradicar a prática irregular do uso do fogo, respeitando o disposto no Decreto Estadual nº 56.571/2010; e fomentar o desenvolvimento de alternativas ao uso do fogo para o manejo agrícola, pastoril e florestal.

Ariane Pio

Da Reportagem Local