Prefeito Anuncia Conquista de Verba Para Obra já Custeada Pelo Estado

Em viagem realizada à capital paulista, o prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa anunciou a conquista de recursos para obra que já foi custeada pelo Estado.

Em texto encaminhado, o chefe do Executivo Municipal afirmou que buscou recursos para a conclusão da pavimentação da avenida Leonor Abdo Jorge e para o asfalto da rua Mongaguá no Jardim Alpino, esta última que já possui dinheiro repassado pelo próprio governo do Estado e tem licitação aberta desde dezembro do ano passado. “Em sua estadia na capital, o prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa foi recebido pelo Secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi. Na oportunidade, o Chefe do Executivo apresentou pauta de projetos para Catanduva, que precisam de recursos financeiros do Estado para serem executados. As demandas tiveram, de imediato, a sinalização de apoio por parte do Secretário. Dentre elas, a liberação da verba para a conclusão da pavimentação da avenida Leonor Abdo Jorge, marginal da Rodovia Pedro Monteleone. Além de recursos para a tão esperada pavimentação da rua Mongaguá, no Jardim Alpino, atendendo, assim, reivindicação antiga dos moradores”, consta.

Já estão no caixa na prefeitura, aproximadamente R$ 567 mil liberados para a obra no Jardim Alpino, de um pacote de R$ 2 milhões destinados para Catanduva. Esse dinheiro seria utilizado para a construção da segunda ponte na avenida Kyonari Uemura, mas o projeto foi alterado, depois que duas pontes caíram na cidade – a da avenida Engenheiro José Nelson Machado e a do Córrego das Borboletas, no Santa Paula.

Com autorização do Estado, os R$ 2 milhões foram destinados para a construção da nova ponte do Córrego das Borboletas, a pavimentação da avenida Pindamonhangaba e a construção de guias, sarjetas e calçadas na rua Mongaguá.

A obra na rua Mongaguá, inclusive, aparece como paralisada no portal do Tribunal de Contas e mantém a informação sobre o convênio com o governo do Estado.

Em pesquisa no Portal da Prefeitura de Catanduva, a reportagem verificou que uma nova licitação para a pavimentação da rua foi aberta e teve três empresas interessadas na participação. Em última fase, o processo estava em trâmite de habilitação das três empresas.

Antes da pavimentação, a rua Mongaguá recebeu obras de construção de galerias pluviais. Em junho de 2020, a prefeitura de Catanduva reincidiu o contrato com a empresa HP Engenharia e Construções Ltda, que era responsável pela construção de galerias pluviais. Além de cancelar o contrato, a administração também suspendeu o direito da empresa licitar e contratar por um prazo de um ano. As obras de construção de galerias no Jardim Alpino foram licitadas em 2018. Foram realizados aditamentos de prazos e também de trabalhos.

O investimento da Prefeitura no local era de cerca de R$ 800 mil, no total da obra.

O trecho estava previsto em adequar em 974 metros de extensão de tubos em pead (polietileno de alta densidade), além de 70 galerias de águas pluviais.

Depois da rescisão do contrato, as obras foram realizadas por equipes da Saec e também da prefeitura. Restando a pavimentação e a construção de guias e sarjetas.

Em 2018 também já havia recursos disponibilizados para as obras de pavimentação da avenida Leonor Abdo Jorge, desde a Lorensid até a estrada municipal. Em novembro, a licitação para essa obra também foi aberta, mas nela, os recursos seriam de destinação do Ministério das Cidades.

Questionamos o prefeito sobre os recursos já recebidos, se serão utilizados para outras obras ou se será preciso complementar o montante. O prefeito apenas afirmou que sera necessário um aporte de R$ 400 mil para terminar, que foram assegurados.

Karla Konda

Editora Chefe