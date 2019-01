Prefeito Altera Decreto que Regulamenta Bolsa Esporte

O prefeito Afonso Macchione Neto, por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Município, alterou a regulamentação do Programa ‘Bolsa Esporte Olímpico’. No documento, Macchione muda o artigo primeiro e o quinto do decreto inicial de 2007. Com a mudança, a Secretaria Municipal de Esportes passará a ter máximo disponível de R$ 13 mil para o auxílio aos atletas catanduvenses de diferentes modalidades.

“Art 1° … “Parágrafo Único. Serão atendidos pelo Programa Bolsa Esporte Olímpico, nas diversas modalidades de esporte, os atletas classificados no processo de seleção realizado pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, cuja verba destinada para esse fim será de, no máximo, R$ 13.000,00 (treze mil reais) mensais, de fevereiro a dezembro de cada ano, observando-se o disposto neste regulamento”.

“Art. 5º O atleta interessado na obtenção da Bolsa Esporte Olímpico, ou seu representante legal, se menor de dezoito anos, deverá requerer o benefício junto a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo de Catanduva, até o último dia do mês de janeiro de cada ano.”

Karla Konda

Da Reportagem local