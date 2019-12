Prefeito Afonso Macchione Dá Entrevista Para Vox FM Na Manhã De Ontem

Na manhã de ontem (17), o prefeito Afonso Macchione deu uma entrevista ao radialista Edinho da Vox FM para falar sobre como seria a volta para prefeitura, e também ele falou de inúmeras situações que a Câmara Municipal de Catanduva contra o prefeito.

Uma das conversas foi sobre o desempenho da então Prefeita Marta do Espírito Santo no comando da prefeitura, Afonso Macchione disse que Marta teve um ótimo desempenho e garantiu que nunca deu algum palpite nas decisões da então prefeita e que agora ela segue junto com elecomo a vice-prefeita de Catanduva.

E lembrou também os inúmeros problemas que tem com alguns vereadores da câmara de Catanduva e ele mesmo disse que também em alguns momentos esteve errado como pessoa bastante dura com nenhuma cintura política, mas ele disse que faz o que tem que ser feito sem favorecimento para ninguém e assim o clima ficou bem complicado entre Câmara e Prefeitura.

Ele lembrou que sempre fizeram reuniões semanais no gabinete da prefeitura para ter um bom andamento e assim ele acredita que houve algumas forças externas para prejudicar consideravelmente a cidade que vem da Câmara, lembrou que a população que sai perdendo com toda essa desavença.

Ele lembra que não gostaria de ter voltado, mas ele não poderia ter deixado a cidade e seus eleitores e por isso está muito feliz voltando cheio de ideias e com honra e carinho ,pois já foi eleito quatro vezes pelo povo de Catanduva.

Na entrevista foi falado sobre a CEI da canalização, do concreto e também do arrombo que existe na prefeitura de mais de R$ 25 milhões e por isso a prefeita e agora vice, Marta está pedindo uma sessão extraordinária, em relação a esse assunto Macchione comentou que vai ver o teor desse projeto e com certeza, se tudo estiver dentro dos conformes estará fazendo o pagamento do cartão alimentação dos funcionários com ajuda da Câmara.

Ariane Pio

Da Reportagem Local