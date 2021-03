Prefeito Adianta Pagamento Dos Servidores da Prefeitura Para Dia 1º de Abril

O prefeito de Catanduva, Osvaldo de Oliveira realizou uma live ontem (29) para anunciar o adiantamento do pagamento dos salários dos servidores públicos da prefeitura. Na live Prefeito Osvaldo enalteceu a semana santa, uma data muito importante no calendário cristão.

E por conta disso, uma boa noticia para os trabalhadores que servem a prefeitura, o adiantamento dos pagamentos referente ao mês de abril para que todos possam garantir um almoço de pascoa com alegria e também para movimentar a economia da cidade nesta data.

“Como sexta-feira é santa, depois sábado e domingo não conta como dias úteis, como gestor público é meu dever efetuar até quinto dia útil o pagamento assim seria lá pelo dia 08, então a prefeitura de compromete em realizar o pagamento nesta quinta-feira (01).” Explicou o prefeito.

Ele ainda contou que o valor para pagamento será de R$ 8 milhões, sem contar a hora extra e encargos para 2400 funcionários.

Ainda no evento foi falado sobre dissidio e seus pagamentos, prefeito Osvaldo explicou que foi várias vezes em São Paulo para pedir recurso, também foi perguntado sobre o feriado de aniversario da cidade de Catanduva. A comunicação ainda informou que durante a semana haverá mais lives para deixar a população informada, e adiantou que na quarta-feira (31) uma live especial com Fundo Social.

Ariane Pio

Da Reportagem Local