Prefeita Tem Reunião Com Grupo Muffato E Confirma Duas Lojas Em Catanduva

Duas lojas do Grupo Muffato serão instaladas no primeiro semestre do ano que vem em Catanduva. A novidade foi anunciada na tarde desta sexta-feira, (29) com a apresentação dos projetos na versão 3D à a prefeita Marta do Espírito Santo por um dos acionistas do grupo, Ederson Muffato, que esteve acompanhado da equipe de trabalho.

O investimento para Catanduva será na ordem de R$ 50 milhões. Parte do montante foi destinada a aquisição dos dois prédios onde irão funcionar as lojas, arrematados recentemente em leilão. Outra parte do valor será utilizada na reforma e adequação dos dois edifícios, localizados nas ruas Maranhão e São Paulo.

A próxima etapa consiste na apresentação para a prefeitura da documentação necessária para o início das obras. O grupo também tratará de detalhes que envolvem as questões judiciais.

Segundo as informações da Prefeitura, a estimativa é que os empreendimentos impulsionem a geração de 500 empregos diretos e indiretos. Já o período de contratações terá início em janeiro, visto que as lojas serão inauguradas entre março e abril de 2020.

Para a prefeita com esse anúncio só mostra que Catanduva está no radar de empresários de diferentes segmentos. “O nosso sentimento é de felicidade ao anunciar uma novidade como essa. Nossa economia está em pleno crescimento e isso reflete em bons negócios para a cidade. Ederson, inclusive, é amigo pessoal de Luciano Yang, que também está trazendo outro empreendimento para Catanduva, a Havan, o que mostra que o nome da nossa cidade circula no meio empresarial”, comemora a prefeita Marta.

“A vinda de grupos como o Muffato nos mostra que estamos no caminho certo. Nós estamos fazendo o dever de casa e, no conjunto, os investimentos anunciados para 2020, ao longo dos últimos meses, nos revela um cenário muito animador. Ótimos tempos estão por vir, inclusive com a geração de empregos”, destaca o secretário de Desenvolvimento, Fabio Rinaldi Manzano, que também esteve no encontro.

Rede de Supermercados Muffato – Considerada a quinta maior rede de supermercados do país, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o Grupo Muffato possui 57 lojas entre varejo e atacarejo, com dois atacados, seis Centros de Distribuição e seis postos de combustíveis. No total, são 16 mil colaboradores que fazem parte das lojas no Paraná e interior do Estado de São Paulo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local