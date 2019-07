Prefeita Retira Projetos de Lei do IPMC e Isenção de ISSQN

A prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes retirou dois projetos que foram encaminhados à Câmara e que receberam o pedido de vistas. O primeiro deles tratava sobre o reparcelamento da dívida com a Prefeitura com o Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva e estava inserido no pacote de medidas apresentados para pagar o dissidio aos servidores. “A Prefeitura de Catanduva pediu a devolução do projeto de lei nº 046/29, que trata do parcelamento e reparcelamento de contribuições ao IPMC, pois o proposta fazia parte de um pacote de medidas traçado pela prefeita Marta para levantar recursos para o pagamento do dissídio de 2015, que, por não ter sido aprovado na íntegra, não mais prosperará. Assim, a economia que seria proporcionada pelo reparcelamento não poderá mais ser revertida em benefício dos funcionários”.

O outro projeto, governo municipal enviou a Câmara concedia isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para a vencedora da licitação do transporte coletivo em Catanduva. A concorrência já foi aberta.

A justificativa apresentada pelo Executivo na época era gerar um atrativo a licitação e trazer mais empresas interessadas em participar do certame. Pensando na possibilidade de não ter participantes, a prefeitura também alterou o edital, tirando o valor da outorga e garantindo que a vencedora será aquela que apresentar menor preço na tarifa, com teto fixado em R$ 4.

No projeto de lei complementar, a proposta era de reduzir a zero a alíquota do ISSQN.

Aos vereadores, pela exposição de motivos da proposta, a prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes relembrava que a licitação aberta há pouco tempo teve apenas uma empresa participante, na qual foi considerada inabilitada e o processo teve de ser revogado.

“Essa é mais uma medida que estamos tomando, junto a mudanças já feitas no edital, para tornar os serviços de transporte coletivo mais atrativos para empresas que possam prestar um bom atendimento à comunidade”, comentou Marta, em texto encaminhado pela assessoria de Comunicação. Em resposta, a prefeitura afirmou que o projeto foi retirado para uma reanálise.

Da Reportagem Local