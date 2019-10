Prefeita Realiza Reunião Com Vereadores Para Propor Projetos de “Economia”

A prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes realizou uma reunião com vereadores em busca de “apoio” para aprovar projetos que visam gerar economia ao município. Oito parlamentares participaram do encontro. Os projetos não são novos. Já foram inclusive divulgados em O Regional. O primeiro trata sobre o reparcelamento da dívida com o Instituto de Previdência dos Municipiários (IPMC). Na qual a administração espera, se aprovado, estender o prazo de pagamento e reduzir o valor da parcela, “sobrando” em torno de R$ 300 mil por mês. Outra proposta que deverá ser discutida pelos vereadores será a isenção de contas de água dos prédios públicos, que o Executivo espera economizar em torno de R$ 400 mil mensais.

A reunião foi divulgada pelo vereador Aristides Jacinto Bruschi, no final da tarde de ontem.

O parlamentar, por meio de vídeo divulgado nas redes sociais afirmou que quer a opinião da população e dos servidores públicos. Isso porque a justificativa para economia seria o pagamento do cartão alimentação dos servidores e o dissídio de 2020. “Nós queremos trabalhar para a população e para os servidores, a discussão é o pagamento do dissidio de 2020 e o alimentação agora no final do ano, então queremos ouvir a sua opinião”, dizia o parlamentar.

Karla Konda

Editora Chefe