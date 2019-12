Prefeita Pede Construção De Viaduto Para Região do Nova Catanduva

Na manhã de segunda-feira (09), Catanduva teve um encontro regional entre municípios e o Governo de São Paulo. O evento foi realizado na Câmara de Vereadores. Na oportunidade, a prefeita Marta do Espírito Santo Lopes reiterou à comitiva estadual alguns pedidos de investimentos na área de mobilidade urbana.

Um dos pleitos trata-se da construção de um viaduto na rodovia Comendador Pedro Monteleone, a rodovia da Laranja, para facilitar o acesso aos bairros na região do Nova Catanduva. Nesse caso, a intervenção seria financiada pela concessionária da rodovia, como parte do plano de investimento, conforme exigência contratual. “Essas são típicas situações em que não necessariamente utilizaríamos recursos estaduais. Pedimos que o governo faça interlocução nos respectivos órgãos para agilizar os processos em benefício de Catanduva e da região”, ressalta a prefeita.

Ainda para a rodovia da Laranja, há solicitação para a construção de um dispositivo de acesso ao bairro Raul de Carvalho. Contempla o pacote de pedidos melhorias estruturais na entrada da cidade, em que a prefeita solicita a implantação de sistema viário em faixa de domínio da Artesp, via SP-321, a Washington Luís.

Para o mesmo local, há previsão da extensão de rede de energia elétrica para iluminação pública no prolongamento da Avenida Comendador Antonio Stocco, até o trevo de acesso ao IMES Catanduva. “Elencamos nossas prioridades, visando à execução de obras para melhorar a questão da mobilidade e da segurança”, reforça.

Em outro momento com o secretário de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, nos bastidores do Legislativo. Na ocasião, a prefeita entregou ofício em que reitera as demandas. Ela também recebeu em seu gabinete o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, onde a pauta de Catanduva foi adiantada, junto ao secretário municipal de Desenvolvimento, Fábio Rinaldi Manzano.

Durante a audiência com prefeitos, os secretários falaram sobre os planos do Governo de São Paulo em obras de infraestrutura. Só com o projeto de recuperação de vicinais, há previsão de R$ 2 bilhões em investimentos no interior.

Houve também o assunto em questão do desvio do traçado da linha férrea em Catanduva, cujo projeto executivo e de licenciamento ambiental já estão aprovados. A expectativa é que, com a prorrogação antecipada do contrato da Rumo com o Governo Federal, as intervenções na região sejam obrigatórias.

Ariane Pio

Da Reportagem Loca