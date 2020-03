Prefeita Pede Auxílio ao Deputado Baleia Rossi Para Covid-19

A prefeita Marta do Espírito Santo Lopes pediu ao deputado federal Baleia Rossi a liberação de recursos para implantação de um hospital de campanha em Catanduva, caso o número de pacientes aumente além da capacidade da rede de saúde. A verba serviria, também, para aquisição de respiradores ao Hospital Emílio Carlos.

Na conversa com o parlamentar, que é Líder na Câmara e presidente nacional do MDB, Marta manifestou seu apoio às reivindicações feitas pelas bancadas do seu partido para o combate ao coronavírus e às medidas prioritárias propostas. “Passamos por um momento difícil, mas tomamos todas as providências que estão ao nosso alcance para o enfrentamento do coronavírus. Por prevenção, fiz esse pedido de auxílio ao deputado Baleia Rossi. Precisamos garantir assistência aos pacientes, unindo forças para salvar vidas e empregos”, frisa Marta.

A aprovação do decreto que declarou Estado de Calamidade Pública no país teve apoio do deputado e seus colegas de partido, abrindo caminho para que o governo possa transferir recursos, de forma emergencial, para Estados e municípios.

“A prioridade agora é o combate da pandemia, o socorro aos trabalhadores e aos setores econômicos mais atingidos pela crise. As medidas tomadas pelo governo federal estão no caminho certo, mas acreditamos na necessidade de outras iniciativas”, defende Baleia Rossi, em carta conjunta com o senador Eduardo Braga.

Da reportagem local

