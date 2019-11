Prefeita Marta Recebe Gestor do BB Para Anúncio de Agência Empresa

A prefeita Marta do Espírito Santo recebeu a visita de Paulo Giovani Freitas Lopes, gerente geral da Agência Catanduva do Banco do Brasil, que anunciou a instalação da primeira Agência Empresa no município. A unidade é especializada no atendimento empresarial e centraliza negócios de Itajobi, Novo Horizonte, Olímpia e Urupês.

A “Agência Empresa Catanduva” iniciou suas operações em 21 de outubro, no mesmo prédio da agência do BB da rua Pernambuco, tornando-se a quinta unidade da instituição no município – e, com isso, firmando-se como a maior rede bancária na cidade. A expectativa é que, no futuro, a nova agência possa ganhar prédio próprio.

“A decisão do Banco do Brasil atesta a pujança da economia de Catanduva, pois falamos de uma empresa que, sem dúvida, realizou estudos de mercados antes de escolher nossa cidade como sede de sua nova agência. Isso vai refletir em facilidade para acesso a créditos e capital para nossas empresas”, comentou a prefeita Marta.

Também participaram da reunião, no gabinete da prefeita, Mateus Battista, gerente de Relacionamento Governo, Benedito Marcos de Godoy, correspondente oficial do BB em Catanduva e Região, e Fabio Rinaldi Manzano, secretário de Desenvolvimento.

Da Reportagem Local