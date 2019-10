Prefeita Marta Recebe 2 Ônibus Escolares Do Programa “Caminho Da Escola”

A prefeita Marta do Espírito Santo Lopes cumpriu agenda na capital paulista, nesta segunda-feira, (07). Na parte da manhã, ela recebeu dois ônibus escolares do programa Caminho da Escola, em cerimônia realizada pelo Ministério da Educação, no Parque Villa-Lobos. Esses veículos vão reforçar a frota que atende escolas municipais e estaduais.

No evento, foram entregues 180 ônibus a 144 municípios paulistas, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Cada veículo custou R$ 226,5 mil e possui 44 assentos, incluindo poltronas móveis para embarque e desembarque de aluno com deficiência ou mobilidade reduzida.

Na sequência, a prefeita Marta esteve no Palácio dos Bandeirantes para audiência com secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi. Ela reiterou pedidos feitos em junho, sobretudo o de liberação de recursos para recapeamento asfáltico. O cronograma apresentado à época, para atender vários bairros, superava R$ 4 milhões.

“Fomos muito bem recebidos pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Regional. Foi uma oportunidade para reiterar pedidos, falar sobre a necessidade de agilizar as obras das creches, que estão em andamento, e de outros temas de interesse do município”, resumiu a prefeita. O secretário municipal de Desenvolvimento, Fabio Rinaldi Manzano, também esteve presente.

Participaram da cerimônia no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, o vice-governador Rodrigo Garcia; o secretário da Educação do Estado de São Paulo, Rossieli Soares; e o ministro da Educação, Abraham Weintraub.

Os veículos possuem características que permitem circulação tanto em zonas urbanas, quanto em zonas rurais, passando por vias sem pavimentação, terrenos acidentados e irregulares, sob condições severas de operação. Eles comportam até 44 estudantes sentados, além do condutor.

Os ônibus também estão equipados com dispositivo de acessibilidade. Uma poltrona móvel, que pode ser deslocada, garante o embarque e desembarque dos estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida.

Por meio da parceria com os municípios e o investimento no transporte escolar, o Governo de São Paulo garante o acesso e permanência dos estudantes nas escolas e a segurança no deslocamento até elas.

Para o vice-governador Rodrigo Garcia, a educação “une a todos em relação ao resultado que queremos alcançar”, pontua. “Uma pátria mais educada, uma população mais bem formada para que a gente possa dar mais oportunidade aos brasileiros. O desafio é enorme, mas não tenho dúvidas que a pauta sendo comum e as diretrizes sendo bem feitas, nós vamos ter na figura dos prefeitos e dos governadores, uma transformação importante com melhores indicadores.”

Ariane Pio

Da Reportagem Local