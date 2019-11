Prefeita Marta Pleiteia R$ 300 Mil Para Renovar Frota Da GCM

A prefeita Marta do Espírito Santo Lopes esteve na capital paulista, na quarta-feira, (27) e, entre outros compromissos, apresentou pedido à deputada estadual Adriana Borgo para renovação parcial da frota da Guarda Civil Municipal (GCM).

Segundo as informações, no pedido apresentado na Assembleia Legislativa, a chefe do Executivo pleiteia a liberação de R$ 300 mil e descreve as dificuldades financeiras enfrentadas pelo município e a consequente precariedade dos veículos da corporação da GCM.

“O projeto de renovação da frota da nossa Guarda Municipal possibilitará a melhoria do atendimento às ocorrências, rondas escolares e vigilância patrimonial, traduzindo-se em benefício direto a toda a comunidade”, comenta a prefeita Marta.

Com esse recurso o objetivo, segundo o comandante da GCM, Luiz Carlos Larocca, é adquirir três veículos, já com todas as adequações necessárias para uso como viatura, tal como giroflex, compartimento para presos, sistema de rádio e envelopamento.

“Desta forma, poderemos garantir mais proteção aos públicos, além de segurança e bem-estar para a população, assim como para os visitantes da região, que frequentam a cidade para fins comerciais e na busca por serviços”, aponta.

Ariane Pio

Da Reportagem Local