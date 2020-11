Prefeita Marta Deixa Porta Aberta Para Transição de Governo

Sem dificuldades. Essa deve ser a forma com que Padre Osvaldo, prefeito eleito e sua equipe, devem conseguir informações e andamento das ações dentro da administração até o dia 31 de dezembro.

Em entrevista, a prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes afirmou que já está pronta para a transição. “Estou pronta para a transição. Minha equipe está preparada para este trabalho junto à equipe do padre e com ele. Enfim, temos muito trabalho até o dia 31 de dezembro, onde estaremos entregando o mandato”, afirma Marta.

Marta ainda parabenizou o prefeito eleito. “Estou aqui para dar os parabéns ao nosso novo prefeito e dizer a ele que estou torcendo para que ele faça uma excelente gestão para nossa cidade”. Sobre finalizar o mandato, a vice-prefeita que assumiu a cadeira depois da cassação de Afonso Macchione Neto, Marta afirmou: Para mim é uma satisfação e sensação de trabalho cumprido. Minha equipe pronta, estou pronta para receber nosso novo prefeito e sua equipe para essa transição”.

Em entrevista para VOX FM, na manhã de ontem, prefeito eleito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa afirmou ainda não ter definido nomes daqueles que irão compor o alto escalão do governo.

Marta assumiu o governo em maio do ano passado. Quase ao final do ano, Macchione conseguiu uma liminar e retornou a administração. Posteriormente, teve sua liminar derrubada e Marta assumiu novamente o mandato. Entrou no governo numa epidemia de dengue e, posteriormente, na pandemia do coronavírus.

Karla Konda

Editora Chefe