Prefeita Marta Conquista R$ 1 Milhão Do Estado Para Recape De Ruas

Na quarta-feira (11), em reunião no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista a prefeita Marta do Espírito Santo Lopes conquistou R$ 1 milhão do Governo de São Paulo para realizar obras de recape em Catanduva. A confirmação do repasse foi feita pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

A liberação dos recursos foi intermediada pelo deputado estadual Itamar Borges, que desenvolve trabalho de destaque no Legislativo e tem proximidade com Catanduva. A manifestação do Estado também atende, de forma direta, a pleito feito pela prefeita Marta, em junho, diante da urgência em recuperar o pavimento das ruas da cidade.

Acompanhada pelo secretário de Desenvolvimento, Fabio Rinaldi Manzano, a prefeita aproveitou a oportunidade para entregar novos pedidos de recapeamento asfáltico, com projetos acompanhados por planilhas quantitativa e orçamentária. “Enfatizei a importância dessas intervenções, já que as ruas estão muito deterioradas”, aponta.

A prefeita também solicitou recursos para finalizar a pavimentação da Avenida Leonor Abdo Jorge, às margens da rodovia Comendador Pedro Monteleone. Para aquela região, o município ainda pleiteia junto ao DER e à concessionária que administra o trecho rodoviário, a construção de trevo de acesso ao bairro Raul de Carvalho.

“Esses investimentos são essenciais para as empresas existentes nas marginais da rodovia Pedro Monteleone e também para o acesso ao parque do Clube de Rodeio, em construção naquela região da cidade, que tende a aumentar de forma expressiva a circulação de veículos pelo local”, completa Marta.

Ariane Pio

Da Reportagem Local