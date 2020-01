Preço Para Reforma de Prédio do Centro de Trânsito Será Analisado Amanhã

Passado o período de contestação sobre as empresas vencedoras, as propostas de preço para a reforma de prédio, localizado na avenida Maranguape e que abrigará novo projeto da prefeitura – o Centro de Educação de Trânsito, serão conhecidas e analisadas nesta segunda-feira, às 9 horas, pela Comissão de Licitação. Duas empresas foram consideradas habilitadas na disputa.

A Stocco & Zimmerman Ltda e a Conceição e Felipe da Conceição Ltda- EPP. Em reposta a questionamentos de O Regional, a STU informou: “o Centro de Educação reunirá projetos já desenvolvidos pela equipe do setor nas escolas municipais e demais locais que solicitam tal atendimento. Hoje, Agentes Fiscalizadores de Trânsito (AFTs) realizam essas atividades educativas, levando a orientação de trânsito a crianças e jovens. Com a criação do Centro, essas ações passarão a ser feitas em local próprio, fazendo com que o participante fique ainda mais envolvido com o tema. O local contará com salas de aula e pátio para atividades práticas. O trabalho é similar ao desenvolvido pelo Centro de Educação Ambiental (CEA), ligado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura”.

Karla Konda

Editora Chefe