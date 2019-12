Prazo Para Parcelar Débitos com a Prefeitura Termina Hoje

O prazo para parcelar débitos de contribuintes com a prefeitura de Catanduva termina hoje. Para quem deixou de participar do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) e pretende buscar um parcelamento de sua dívida, o horário de atendimento na central criada especificamente para este fim na Estação Cultura das 08 horas até às 18 horas.

Até a tarde de ontem o movimento foi intenso nos guichês montados para o atendimento. Ao todo, até o último levantamento realizado, a prefeitura arrecadou pouco mais de R$ 3,5 milhões em acordos firmados e parcelas já pagas pelos contribuintes.

De acordo com a administração, por conta do movimento e dos últimos dias de negociação de dívidas, os pedidos agora são protocolados e em janeiro, o contribuinte interessado será notificado para assinar e retirar as guias de pagamento.

O Refis é uma maneira que os contribuintes garantem formas de pagamento de seus débitos, como de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), com isenção de juros e multas com descontos gradativos, dependendo da quantidade de parcelas acordadas. Para quem faz o pagamento à vista, a prefeitura concede 100% de desconto nos juros e multas. No início, quando o Refis foi aberto, em outubro, a maioria dos que procuraram a central de negociação, buscou pelo pagamento à vista. Neste mês, a procura tem sido maior pelos parcelamentos em 18 a 36 meses, conforme informou a Secretaria Municipal de Finanças.

Ainda segundo a prefeitura, neste ano, não haverá prorrogação de prazo para o refis. Justificado devido a lei ser vigente para o ano de 2019.

O refis é oportunidade para quem tem dívidas vencidas ou parceladas até dezembro de 2018. Não entram nessa negociação investidura e multas de trânsito.

Também permanece sendo realizado o Refis da Superintendência de Água e Esgoto (Saec). Neste caso, o prazo final para a renegociação de dívidas é até o dia 30.

Quem quer fazer um acordo com a Saec precisa se dirigir até a autarquia na rua São Paulo, 1108. Este foi primeiro ano que a superintendência realizou o programa de parcelamento de débitos com desconto em juros e multas. Os contribuintes podem parcelar em até 30 vezes.

Karla Konda

EditoraChefe