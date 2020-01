Prazo É Encerrado e Prefeitura Deve Homologar Contratação

Terminou ontem o prazo de recursos para a tomada de preços 15/2019 que trata sobre a contratação de empresa que ficará responsável pelo serviço de roçada e remoção dos resíduos em Catanduva.

A prefeitura de Catanduva deve homologar a contratação com a TZ Comércio e Prestação de Serviços Gerais Ltda – ME, de Ariranha.

A licitação foi aberta no final do ano passado.

A empresa cobrou pelo serviço R$ 91, 2 mil para a realização mensal da limpeza e remoção dos resíduos. O valor estimado pela prefeitura no item limpeza.

A homologação deverá ser publicada nos próximos dias.

Assim que a empresa foi habilitada e vencedora da licitação, comentários foram publicados sobre a situação de pendência da vencedora.

Uma nota de esclarecimento foi encaminhada pela administração.

“A Prefeitura de Catanduva esclarece que os processos licitatórios seguem a legislação nacional quanto à verificação da situação legal das licitantes. No caso da TZ Comércio e Prestadora de Serviços Ltda.-ME, em pesquisa feita no início da Tomada de Preços 15/2019, foi confirmado que a empresa não está suspensa de licitar, tampouco declarada inidônea por nenhum ente da federação. Com relação à dívida existente com a Prefeitura, refere-se a licitação anterior em que, apesar de ser vencedora, ela desistiu de executar o serviço – foi feita a rescisão contratual e aplicada a multa. Esse fato, entretanto, não está entre as situações proibitivas para que a empresa participe de nova licitação e até seja declarada vencedora da mesma. No processo em discussão, o prazo recursal das propostas apresentadas pelas licitantes se encerra na próxima segunda-feira, dia 13 de janeiro”, dizia a nota.

Da Reportagem Local