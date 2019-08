Porto Solicita Parte do Orçamento da Câmara Para Pagar Cartão Alimentação de Servidores

Presidente da Câmara prometeu economizar R$ 4 milhões do duodécimo

Depois do anúncio de buscar economizar R$ 4 milhões do orçamento da Câmara e devolver aos cofres públicos essa quantia, vereadores buscam uma “utilidade” aos recursos por meio de requerimentos. Desta vez, o pedido partiu de Cidimar Roberto Porto, que pretende direcionar R$ 3 milhões do orçamento legislativo ou o quanto o presidente da Câmara conseguir economizar para saldar débitos da prefeitura de cartão alimentação dos servidores, referente ao dissídio de 2015. “Dado que esta Casa tem economizado em seus gastos e, que a prefeitura, pela situação financeira , não tem condições de arcar com as despesas com o pagamento do dissídio de 2015, que seja oficiado o senhor presidente da Câmara de Catanduva, Luís Pereira, para que quando for formalizar e proceder a devolução da sobra do duodécimo recebido neste ano de 2019, que solicite a prefeitura utilizar a diferença, descontado o valor aprovado por esta Casa de Leis, para ampliação da USF do Nova Catanduva, para saldar os valores devidos aos funcionários do cartão alimentação atrasados do dissídio de 2015”, consta no documento.

O vereador afirma que é uma sugestão para a utilização do recurso. “é uma sugestão, já que não tem dinheiro para o dissídio, se conseguir pagar o valor referente ao cartão já ajuda no orçamento do funcionário”, disse.

Ao ser questionado sobre como a Câmara vai alinhar os pedidos já realizados para a utilização do duodécimo, Porto afirma que caberá ao Executivo decidir qual sugestão é a mais apropriada.

O requerimento do parlamentar foi lido na sessão da Câmara de ontem e deverá ser discutido na próxima sessão, com pareceres da Comissão de Constituição Justiça e de Cidadania.



Da Reportagem Local