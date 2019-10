Porto Solicita Destinação Automática do IR Para Crianças, Adolescentes e Idosos

O vereador Cidimar Roberto Porto sugere que haja uma destinação automática de parte do Imposto de Renda devido para entidades que atendam crianças, adolescentes ou idosos. Para encaminhar a sugestão, elaborou um requerimento endereçado ao deputado federal Baleia Rossi, de seu partido (MDB).

O vereador pede a interseção do membro do Congresso Nacional junto ao governo federal. Porto ressalta que a destinação seja repassada sem a necessidade do contribuinte fazer o repasse individualizado.

“Este requerimento vem ao encontro do objetivo da Campanha Leão Amigo, que ocorre todo ano. O nosso principal objetivo é favorecer as entidades assistenciais, que tanto necessitam e assim melhorar o atendimento das nossas crianças, adolescentes e idosos. Estou confiante, que com a interseção do amigo Baleia Rossi, esse sonho vai se tornar realidade”.

O requerimento foi aprovado por unanimidade e encaminhado através de ofício para o Deputado Federal, Baleia Rossi.

Karla Konda

Editora Chefe