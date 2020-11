Porto Propõe Redução de R$ 5 Milhões no Orçamento da Câmara

O vereador Cidimar Porto protocolou, na tarde de ontem, projeto de emenda modificativa ao Projeto de Lei Nº 60/2020, que “estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2021”, com o objetivo de aumentar a dotação das áreas da saúde e assistência social em R$ 5 milhões, no próximo ano. Os recursos seriam reduzidos dos R$ 13.383.000,00 do orçamento da Câmara de Vereadores, caindo para R$ 8.383.000,00.

Como justificativa, o parlamentar afirma que a aprovação da emenda pode trazer um reflexo positivo no próximo ano e indica que o valor possibilitaria a aquisição de medicamentos, serviços e materiais médico-hospitalares, de proteção e segurança, higiene e limpeza, insumos, além da distribuição de gêneros alimentícios para pessoas necessitadas ou mesmo outros benefícios para famílias carentes.

“Está mais do que comprovado que o duodécimo da Câmara tem valor superior às necessidades reais da Casa de Leis. Isso ficou mais evidente no último ano da atual presidência com a devolução de mais de R$ 5 milhões à Prefeitura. O que nos leva a concluir que a Câmara pode contribuir para reforçar o caixa de áreas que serão ainda mais essenciais com o provável término do auxílio emergencial do Governo Federal”, frisa.

A emenda estabelece o aumento de R$ 4 milhões no orçamento da Atenção Básica da Saúde. A gestão da Assistência Social teria reforço de R$ 1 milhão. Já as deduções seriam feitas em várias rubricas do orçamento do Legislativo, como reformas e manutenções em geral, mantendo-se as verbas relativas a pessoal.

Esta emenda entrará em discussão, juntamente com o Projeto de Lei, na próxima sessão do dia de 24 de novembro.

Karla Konda

Editora Chefe