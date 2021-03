Por Mais Medidas No Combate À Covid-19, Prefeito e Secretária Vão a São Paulo

Em busca de mais medidas de combate à Covid-19, o prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa, a secretária Claudia Monteiro e a diretora de saúde Camila Santis Silva estiveram ontem na Capital Paulista.

A ida foi direcionada à Secretaria Estadual de Saúde. De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, o prefeito, secretária e diretora teriam conhecido experiencias em relação ao enfretamento da Covid-19. Mas não citou quais seriam. “O objetivo é avançar, ainda mais, nas ações de combate ao coronavírus, tendo em vista que a segunda onda tem maior índice de contágio, além de altas taxas de internações e de óbitos”.

Além disso, conforma a secretária Claudia, outros projetos foram discutidos para investimentos em equipamentos que devem atender pacientes da média complexibilidade (As especialidades médicas).

Covid-19

Ontem Catanduva registrou mais três óbitos por Covid-19. No total, a cidade contabiliza 243 mortes pela doença. Os dados do boletim do coronavírus, divulgado pela pasta indicam que ocorreram mortes de um homem de 84 anos, que aguardava leito em hospitais na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) há quatro dias, uma mulher de 84 anos que estava internada no Hospital Emílio Carlos e uma mulher de 65 anos que também estava no Emilio Carlos.

Karla Konda

Editora Chefe