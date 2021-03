Por Ano, 1,9 Bilhão de Litros de Esgoto Não São Tratados em Catanduva

EEm um ano, cerca de 1,9 bilhão de litros de esgoto não são tratados em Catanduva.

O cálculo é feito com base nos relatórios do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS).

Enquanto em Catanduva são coletados pouco mais de 10 bilhões de litros de esgoto, o tratamento é realizado em 8,1 bilhão, ficando sem tratamento, portanto, outro 1,9 bilhão.

Os dados são referentes ao último diagnóstico realizado pelo Snis, divulgado no início deste ano, mas com base em informações do ano de 2019.

Ainda conforme o relatório, a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec) possui uma receita operacional de 46,3% referente a esgoto e 39,06% sobre a água.

O relatório indica ainda que Catanduva possui 98,01% de esgoto coletado e 80,83% tratado.

Sobre receitas, em 2019, a Saec arrecadou R$ 27.040.306,31 somente com os pagamentos de tarifa de esgoto.

Catanduva possui ao todo 500 quilômetros de redes de água e de esgoto.

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Catanduva passou a funcionar em 2015. E ontem, a prefeitura divulgou que a estação conseguiu obter a renovação de licença de operação, que garante a continuidade no serviço de tratamento.

“A ETE está em plena funcionalidade e atua 24 horas por dia, garantindo o processo de tratamento do esgoto do município. Todas as etapas do trabalho são minimamente monitoradas. Desde a chegada do material à estação elevatória, o gradeamento, com a filtragem de materiais sólidos, até a decantação e processos químicos para a remoção de poluentes. Para se ter uma ideia, em média, 32 milhões de litros de esgoto são coletados e tratados pela ETE por dia”, informou ontem a assessoria da prefeitura.

Ontem, o prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa e o vice-prefeito Claudio Romagnolli estiveram na ETE.

Recentemente, vereadores de Catanduva tentam emplacar projetos que reduzem ou alteram as formas de pagamento da taxa de esgoto. Para eles, como não há 100% de tratamento de esgoto, não é justo a cobrança ser por 100%.

Karla Konda

Editora Chefe