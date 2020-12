População Reage Positivamente Aos Bares e Restaurantes Abertos Até às 22H

Diante da afirmação de que Catanduva não deve seguir a determinação do Governo do Estado em fechar bares e restaurantes às 20 horas, em vez das 22 horas, como é mantido hoje, catanduvenses reagiram positivamente. A prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes afirmou na sexta-feira que não irá alterar o decreto municipal e deve manter os horários praticados nesse momento de fase amarela do Plano São Paulo.

Pelas redes sociais foram inúmeros comentários parabenizando a medida. “Graças a Deus! Prevaleceu o bom senso. E que cada um cuide de si”, disse uma internauta.

“Até que enfim uma atitude sensata!”, comentou outra. “Aos 46 do segundo tempo hein! Parabéns pela iniciativa, Ótima decisão e fundamentada no correto”. “Parabéns!! Agora sim. Gostei Prefeita”.

“Parabéns pela atitude. Nós precisamos trabalhar, todos em geral, e o melhor de tudo é que segundo as palavras da prefeita, a ocupação de leitos na cidade e baixa ,essa é uma ótima notícia , então vamos continuar fazendo a nossa parte, só saia se for necessário evite as aglomerações”, afirmou mais uma.

“Até que enfim ela pensou um pouco, pois se fechar mais uma vez, ninguém vai aguentar. Vamos passar Fome, agora o Senhor Governador, faço um desafio sai nas Ruas e vamos ver sua Popularidade entre os Paulistanos aí vc Ganhará meu Respeito”, comentou outro.

A Chefe do Executivo afirmou que não pretende publicar novo decreto e que segue em vigência o último que ampliou o horário do comércio de modo geral.

Na justificativa, em áudios compartilhados por aplicativo de conversação, a prefeita afirma que “final de ano, Natal, todo mundo precisa trabalhar. A ocupação de leitos em Catanduva está baixa então é absurdo. Já fechamos antes, já aconteceu tanta coisa em nossa cidade, que nós temos de continuar como está. Não vamos mexer no decreto. Continuamos na fase amarela e nós permanecemos então não temos de voltar nada para trás. A não ser que a promotoria venha em cima. Do contrário, desejo um bom trabalho, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que trabalhem bastante e que ganhem dinheiro, todas as famílias precisam disso”.

“O decreto de abertura do comércio é de extensão do horário para que não tenha aglomeração. Quanto mais se estende horário, libera mais as pessoas, então não vou mexer em nada”, concluiu.

Karla Konda

Editora Chefe