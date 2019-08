Ponte do Córrego das Borboletas é Concluída Depois de 2 Anos

A ponte sobre o córrego das Borboletas, no Jardim Santa Paula foi concluída. A informação é da prefeitura de Catanduva, depois de questionamentos feitos por O Regional.

De acordo com a assessoria de comunicação, a Secretaria de Obras e serviços terminou a ponte. A prefeitura informou ainda que esta foi a terceira construída pela administração desde 2017.

Conforme informações, o acesso foi liberado. Com base em concreto, a nova estrutura necessita apenas de acabamentos na extensão. Além do serviço, também foi feito o recape do trecho. O investimento foi de R$ 431,4 mil. Também será realizada a interligação da ponte ao novo loteamento Horizon, mas o serviço será desenvolvido pela própria loteadora.

Outra obra concluída pela Prefeitura, na área de infraestrutura urbana referente ao mesmo contrato, foi a pavimentação da rua Pindamonhangaba, na região do Bom Pastor. A próxima etapa será o asfaltamento da rua Mongaguá, no Jardim Alpino. Somadas, as três obras vão superar R$ 1,4 milhão em investimentos.

A obra foi reiniciada há cinco meses. Na época, foi feito um pacote de trabalhos a serem devolvidos.

O pacote de obras que incluia a reconstrução da ponte sobre o córrego das Borboletas, no Santa Paula, custou cerca de R$ 1,4 milhão.

Duas empresas foram habilitadas para entregarem propostas sobre término de ponte. Foram consideradas habilitadas para esta etapa, a CMB Construtora Moraes Brasil Ltda, e DGB. Ainda conforme a prefeitura, as melhorias no Santa Paula e Vila Engrácia incluem a construção de galerias para melhorar o escoamento de água de chuva na avenida Dona Engrácia.

O então prefeito Afonso Macchione Neto abriu processo de rescisão de contrato com a empresa Nolly & Martins Empreendimentos LTDA para a construção da ponte. Na época, a obra tinha sido contratada por R$ 532,7 mil. Em entrevista ao Jornal O Regional, o prefeito justificou a quebra de contrato em decorrência de atraso no cronograma da obra. A placa afixada no local informava que a construção teve início em 13 de outubro de 2017 e deveria ficar pronta em dois meses.

Segundo o prefeito, a empresa teria realizado parte da obra consistente na estabilização do solo. Este serviço teria sido pago.

A Prefeitura está construindo mais uma ponte, desta vez na avenida Benedito Zancaner, no cruzamento com a rua Aracajú, sobre o córrego Barro Preto. A estimativa é que a estrutura seja finalizada em aproximadamente 15 dias.

Com recursos próprios, as equipes da Secretaria de Obras implantaram os anéis de concreto celular na ponte e iniciaram a construção das alas, com ferragens e concreto. Depois será feito o aterro, guias, sarjetas e a pavimentação.

Da Reportagem Local