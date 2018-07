Políticos Relacionam Obras em Mirassol com Proposta da RUMO em Catanduva

Políticos relacionam obras realizadas em Mirassol pela RUMO com proposta da empresa em construir uma nova passagem sobre a linha férrea em Catanduva. Na cidade vizinha a São José do Rio Preto, a concessionária que administra a linha férrea também derrubou um pontilhão e a ponte prometida pela empresa está com prazo prestes a expirar, porém, a obra ainda estaria longe de ser concluída.

Ontem, o presidente da Câmara, Aristides Jacinto Bruschi, Enfermeiro Ari – depois de saber sobre a obra em Mirassol – esteve na cidade e falou com moradores da região. Para as redes sociais, gravou um vídeo mostrando o andamento dos trabalhos no local.

“Neste local era um pontilhão , a RUMO retirou o pontilhão e iniciou a obra do lado. A retirada trouxe um transtorno aos comerciantes, muitos fecharam as portas e outros falaram em queda de vendas em torno de 50%. Além disso, dificultou a passagem. O pontilhão ligava o centro da cidade aos bairros. Além de tudo isso tem o atraso no cronograma de entrega. A conclusão era para setembro e as obras estão apenas no começo. Podemos identificar uma história muito parecida em Catanduva. Disseram que o pontilhão corria risco de cair, o trem passava próximo. Os moradores falaram que foi uma grande mentira”, disse o parlamentar. Ainda segundo Enfermeiro Ari uma faixa foi colocada no local. “O grande sonho se tornou realidade. Construção do pontilhão do Beija flor. início das obras 16 de abril. Obra da RUMO com o apoio da Prefeitura de Mirassol. Só para enganar a população começa obra sem prazo para terminar. Será que é isso que queremos para Catanduva?”.

Outro político que relacionou a situação vivida em Mirassol foi o deputado estadual Sebastião Santos. Santos também esteve no local em que é construída uma nova ponte sobre a linha férrea. “Em abril funcionários foram lá e em poucos dias retiraram o pontilhão. Acontece que a nova ponte que era um sono de Mirassol há 50 anos, hoje se tornou pesadelo. Fecharam uma saída da cidade. Estamos chegando quase no final de julho e uma obra que tinha previsão de ser entregue em setembro está ainda na fundação para poder levantar a ponte. Eu não acredito que eles vão fazer isso acontecer até setembro”.

Santos também fez um alerta. “Se a ponte daqui for destruída vocês vão passar pelo mesmo problema que Mirassol passa. O prefeito de Mirassol viu que o projeto era bom e realmente é. Mas a questão é que eles (RUMO) estão com uma concessão de uma ferrovia, se eles não tiverem lucro não tem motivo para ter essa concessão. Para não acontecer como em Mirassol, que eles façam um novo acesso primeiro para depois destruir o antigo”.

Karla Konda

Editora Chefe