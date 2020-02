PLs Que Aguardam Votação Há Mais de 9 Meses Entram em Pauta Após Recesso

Projetos de lei que aguardam deliberação dos vereadores há mais de seis meses entrarão em discussão na primeira sessão ordinária após o recesso parlamentar.

Um deles é o projeto de lei complementar, de autoria do Executivo, 09/2019, que trata sobre a compensação de créditos tributários. A proposta está na Câmara há 10 meses. Secretários estiveram no Legislativo para explicá-lo e já recebeu 12 pedidos de vista.

No texto enviado à câmara, o prefeito, Afonso Macchione Neto fala que a ideia é a de constituir uma nova relação entre a administração tributária e os contribuintes. “Possibilitando que as duas partes, mediante entendimento direto, alcancem uma aplicação mais homogênea da legislação tributária, partindo das permissivas já existentes nos artigos 156, incisos 11 e 170 do Código Tributário Nacional (Lei n° 5172, de 1966, entre nós vigorando com força de Lei Complementar)”, explicou.

“Para tornar a sua atuação mais transparente, célere, desburocratizada e eficiente, indo ao encontro dos anseios dos contribuintes, vez que o instituto da compensação destina-se à extinção do credito tributário perante a Fazenda Pública evitando ações de execução fiscal colaborando desta feita com o principio da economia processual”, complementou Macchione.

Outro projeto que tramita há nove meses é de autoria do vereador André Beck e trata sobre a criação do Fundo Assistencial da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec). O fundo criado, se o projeto for aprovado, será formado por um conselho com cinco membros, o superintendente da Saec, um procurador jurídico, pertencente ao quadro efetivo de servidores da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva, um representante, pertencente ao quadro efetivo de servidores da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de Catanduva; um representante, pertencente ao quadro efetivo de servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, um representante do Poder Legislativo Municipal, escolhido pela Mesa Diretora da Câmara. Ainda segundo a proposta, poderá ter direito ao benefício a pessoa, a família ou entidade familiar que atender, cumulativamente, com renda familiar de até meio salário mínimo per capita das pessoas residentes na mesma residência, limitada a uma renda familiar total de até um salário mínimo, consumo médio mensal de água não superior a vinte metros cúbicos, apurado nos últimos três meses imediatamente anteriores ao requerimento do benefício; com ligação de água padrão, com hidrômetro, segundo normas da SAEC.

Karla Konda

Editora Chefe