Plantão Biométrico Acontecerá Em Quatro Cidades Próximas De Catanduva

A 179ª Zona Eleitoral de Catanduva estará (21) realizando o plantão biométrico para quatro cidades da região de Catanduva. São os moradores das cidades de Tabapuã, Novais, Catiguá e Ibirá. A atualização deve ser feita até o final deste ano nesses municípios, mas a procura em ainda está bem baixa.

Segundo as informações do cartório, a cidade de Catiguá atingiu 82,72%, Novais atingiu 81,68%, Tabapuã 77,33% e a menor procura foi a cidade de Ibirá que atingiu 68,27% de cadastramento biométrico da população.

Desde o início do ano, os projetos itinerantes atenderam em Ibirá, Novais, Catiguá e Tabapuã, com atendimentos que são um pouco limitados, num determinado período. Sempre auxiliando a população para ter acesso no cadastramento biométrico e facilitando o acesso a Justiça Eleitoral

O cartório da 179ª Zona Eleitoral corresponde as quatro municípios da região de Catanduva. Nesses quatro municípios (Tabapuã, Novais, Catiguá e Ibirá) os eleitores que precisam fazer a biometria devem passar no cartório antes deve ser feito o agendamento do horário no site – www.tre-sp.jus.br.

Entre os itens exigidos estão documento de identificação e comprovante de residência atualizado, emitido a menos de 90 dias da data de comparecimento no cartório. O procedimento é rápido, de 15 minutos no máximo. A capacidade de agendamento é muito grande, com muitos horários disponíveis. Basta escolher o melhor horário e comparecer ao cartório das 9 às 13 horas. A biometria nestes municípios teve início em 4 de Fevereiro de 2019. Os cidadãos que se inscreveram a partir do ano de 2015 devem verificar se no título de eleitor há a inscrição identificação biométrica. Caso haja, não precisam realizar novo cadastramento.

Ariane Pio

Da Reportagem Local