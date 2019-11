Pereira Sugere e Prefeita Aceita Realizar Nova Reunião Com Vereadores

O presidente da Câmara, vereador Luis Pereira, durante a sessão ordinária e a participação da prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes, sugeriu que os parlamentares se reunissem com a Chefe do Executivo – até o final do ano – para discutir e formular o pedido de adiantamento do duodécimo do Legislativo. Marta aceitou realizar a reunião e se comprometeu a traçar um balanço de arrecadação e, com o resultado, afirmar se pagará ou não o cartão alimentação de 2015 dos servidores municipais.

A prefeita ficou por mais de duas horas na presença dos vereadores discutindo os pacotes de medidas de economia que foram encaminhados para Câmara. Porém, o foco principal foi o pagamento do cartão alimentação dos servidores. Assim como divulgamos na edição anterior, Marta afirmou que não irá confirmar o pagamento até o final do ano, mas que deseja realiza-lo, caso todo o dinheiro esperado entre em caixa.

Durante toda a discussão, os ânimos se exaltaram em algumas oportunidades. Pereira então sugeriu o agendamento da reunião e citou a forma de antecipar os R$ 5,2 milhões economizados do duodécimo para a Prefeitura. “Vem o pedido da prefeita para antecipar a devolução, submete-se ao plenário e aprovado a devolução é imediata”, disse.

“Quero agradecer pela oportunidade, eu estou muito satisfeita em estar aqui. O diálogo foi muito produtivo. Comprometo em marcar uma nova data, nos reunimos. Porque eu não vou ter nenhuma atitude de irresponsabilidade fiscal. Vou fazer um balanço, o que entrar de recursos, o dinheiro do Pré-Sal, os valores do Refis, o dinheiro da Câmara. E ai sim pode definir se dará para fazer o pagamento do cartão. Eu me comprometo. Vamos marcar uma nova data e eu venho nesta Casa anunciar, se eu conseguir anuncio junto com todos vocês”, disse a prefeita.

“Sempre falei que iria ver a possibilidade de pagar. Aliás, meu sonho no começo era pagar o dissidio. Eu me comprometo, se eu fizer toda a reunião de recurso eu venho até aqui divulgar o pagamento”, finalizou.

Karla Konda

Editora Chefe