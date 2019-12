Pereira Recebe Visita Do Artista Plástico Catanduvense Lucas Mesquita

O Presidente da Câmara Municipal de Catanduva, Luis Pereira, recebeu em seu gabinete a visita de cortesia do artista plástico, Lucas Mesquita na manhã da última quinta-feira (05).

Aproveitando a oportunidade, o Chefe do Legislativo Catanduvense discorreu sobre histórias importantes da cidade feitiço, bem como apresentou ao artista plástico um quadro de 1918, que retrata a 1ª posse da Câmara Municipal.

“Fico imensamente feliz em receber este jovem catanduvense e tão consagrado profissional. Lucas tem se destacado muito em sua profissão e ao recebê-lo em meu gabinete lhe apresentei um pouco sobre história política de nosso município, bem como o quadro histórico que retrata a 1ª posse da Nossa Câmara Municipal. O quadro foi pintado em 1918 e necessita de uma restauração. A restauração se faz necessária, pois somente assim será possível preservar a nossa história, que é patrimônio de nossa cidade e de todos os catanduvenses”.

O presidente da Câmara Municipal Luis Pereira, informou ainda que, “o ano de 1918 é um ano muito importante para todos nós catanduvenses, pois foi no dia 14 de abril de 1918, que conseguimos nossa emancipação, elegemos nossa primeira Câmara Municipal, na época contando com seis vereadores: José Pedro da Motta, Adalberto Bueno Netto, Francisco de Araújo Pinto, Dr. Nestor Sampaio Bittencourt, os coronéis Joaquim Delfino Ribeiro da Silva e Ernesto Ramalho, e dentre eles se escolhia o chefe do Executivo, ficando a cargo de Ernesto Ramalho, nosso primeiro prefeito e Joaquim Delfino Ribeiro da Silva nosso Presidente da Câmara”.

Lucas Mesquita é natural de Catanduva, formado em Comunicação Social pelo IMES – Fafica, autodidata em fotografia e pintura. Atualmente trabalha como Artista plástico, Ilustrador, Tatuador, Fotógrafo e Diretor de arte.

Trajetória

Aos 12 anos iniciou suas experiências pictóricas com notoriedade quando foi convidado a participar de uma exposição de artes plásticas coletiva realizada pelo SESC. Conheceu e frequentou o ateliê de Luis Claudio Morgilli, um dos melhores artistas plásticos do país e seu maior incentivador. Conquistou Grande Medalha de Prata no 12º Salão de artes plásticas de Catanduva, com a obra “Beleza Zambiana”. Mudou-se para Cascais – Portugal, onde trabalhou como retratista e aprofundou seus conhecimentos com notáveis artistas. Participou de exposições, mostras coletivas e individuais, o que estreitou ainda mais sua relação com a fotografia/pintura. Em 2011 tornou-se sócio proprietário da “Sambala Art Studio”. Em 2014 iniciou trabalho como diretor de arte na Expecta Marketing e 3º lugar no IV Concurso de Fotografia; tornou-se colaborador da PhotoVOGUE; em 2015 realizou foto interna na revista “Ala Vip Magazine”. Lecionou fotografia no SENAC de Catanduva; Voluntário na cobertura do evento “Ação Solidária” do HCM – SJRP e Diversas Exposições Individuais. Para conferir o trabalho do artista acesse o site ideiafixa.com.

Ariane Pio

Da Reportagem Local