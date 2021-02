Pereira Quer Diminuição de Impostos a Comerciantes que Tiveram Atividades Reduzidas

O vereador Luis Pereira (PSDB) solicita ao prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa (PSDB) que o município ofereça descontos no pagamento do IPTU e do ISS gerado para autônomos e comerciantes que não exerceram ou tiveram suas atividades reduzidas nos últimos três quadrimestres do ano passado.

O parlamentar exemplifica profissionais como motoristas de van escolares, donos de bares e restaurantes que através de decretos emitidos pelo Estado e também pelo próprio município não puderam exercer suas funções normalmente. “No caso de motoristas de van escolares em virtudes de as aulas serem ministradas remotamente tanto como no âmbito municipal, estadual e particular e, com relação aos donos de bares e restaurantes, estes tiveram seus atendimentos restritos, gerando um caos ao setor”, destacou Pereira em sua propositura. O documento foi aprovado por unanimidade dos vereadores na votação em plenário e encaminhado ao prefeito Padre Osvaldo para análise do Executivo.

Da Reportagem Local