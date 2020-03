PENEIRA FINA 27/03/2020

E quando chega?

O Governo do Estado divulgou a liberação de recursos para que os municípios com mais de 100 habitantes possam estruturar hospitais de campanha. Não fala em suas publicações se esse dinheiro vem imediatamente ou se depende de trâmites como outros recursos com destinação “carimbada”. Mas esperamos que seja o quanto antes. Mesmo aqui ainda não tendo casos confirmados do Covid-19, nossa vizinha São José do Rio Preto já possui transmissão comunitária, ou seja, não se sabe mais de quem os pacientes possam ter sido infectados. Diante dessa realidade e sabendo que muitas pessoas de Catanduva estiveram, pouco antes da quarentena ter início em Rio Preto, é melhor agora mais do que nunca a cidade Feitiço e a administração municipal “colocar a barba de molho”. Um hospital de campanha e tudo que ele precisa não fica pronto da noite para o dia. É preciso prepará-lo. E tem de começar já. Melhor estar até mesmo pronto e não precisar, do que correr para colocá-lo em prática quando a coisa estiver fora do controle.

Doações

Demorou, mas enfim abriu para isso. A prefeitura de Catanduva abriu a possibilidade de receber doações de empresários e até pessoas físicas de bens e produtos para auxiliar no combate ao coronavírus. Para isso, criou um email na qual os interessados em colaborar podem entrar em contato.

Enquanto isso

Usinas e outros já ajudaram uma dezena de outros municípios próximos a Catanduva, cidades até mesmo que não possui o número de casos suspeitos que temos por aqui.

No mesmo molde

O Governo do Brasil disponibiliza mais um canal para facilitar o recebimento de doações de insumos, materiais e equipamentos para o combate ao coronavírus (Covid-19). Para ajudar, basta enviar e-mail para juntoscontracovid19@saude.gov.br e informar o que pode doar, além das especificações do item e a nota fiscal ou declaração de propriedade. Entre os itens que podem ser doados estão desde máscaras, respiradores a equipamentos para realização de exames, como tomógrafos. Podem doar cidadãos e empresas nacionais ou estrangeiras, organizações internacionais ou mesmo países. A abertura do chamamento público para recebimento de doações foi publicada nesta quinta-feira (26), no Diário Oficial da União (DOU).

No Brasil

Subiu para 2.915 o número de casos confirmados de coronavírus (Covid-19) no Brasil, de acordo com as informações repassadas pelos estados ao Ministério da Saúde nesta quinta-feira (26). Até o momento, são 78 mortes, sendo 58 em São Paulo e 9 no Rio de Janeiro. Amazonas registra uma morte, assim como o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A região Centro-Oeste entrou na lista de óbitos, com uma morte em Goiás. Ceará e Pernambuco registram 3 mortes cada.

Em Catanduva

Catanduva registra até o momento, 32 notificações, 23 casos suspeitos e 09 casos descartados para o coronavírus. Nenhum confirmado.

Internada

Informações dão conta de que a prefeita de Pindorama Maria Inês está internada em isolamento no Hospital São Domingos. Ela teria sentido dificuldades para respirar e febre nos últimos dias. Exames foram coletados e há a suspeita de coronavírus. Familiares que tiveram contato com a Chefe do Executivo também estão em isolamento.

Que não seja!

Torcemos para recuperação da prefeita o mais breve possível, que por sinal, foi dentre todos os prefeitos da região, a mais incisiva no enfrentamento do coronavírus. Participativa pelas redes sociais, pediu que denuncias fossem feitas a ela para que cumprissem as determinações e fechou comércio antes mesmo do governador decretar a quarentena.

Aditamento

A prefeitura de Catanduva aditou o contato com a empresa DSIN Tecnologia da Informação Ltda EPP, de Marília, responsável pelo fornecimento e manutenção de sistema de fiscalização e gestão das atividades da STU. O contrato foi aditado por mais 12 meses e teve o valor reajustado em R$ 430 mil.

Liminar

A Advocacia-Geral da União (AGU) derrubou na Justiça uma liminar que suspendia o fornecimento pelo Sistema Único de Saúde de imunoglobulina humana 5g, medicamento que pode auxiliar no tratamento de pacientes com o Covid-19. Concedida pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a liminar havia suspendido termo aditivo a contrato celebrado entre a União e a Blau Farmacêutica para o fornecimento do fármaco no âmbito de um mandado de segurança impetrado pela Ultramed Distribuidora de Medicamentos, representante legal da Nanjung Pharmacare. A autora alegava que os medicamentos estavam sendo adquiridos por valor superior ao preço médio fixado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Mas a AGU esclareceu que nos pregões realizados para aquisição do remédio, nenhuma outra empresa com registro na Anvisa apresentou preço inferior aos permitidos pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos ou ofereceu quantitativo suficiente para atender a demanda exigida pelo Ministério da Saúde, o que levou o Ministério a celebrar com a Blau Farmacêutica o aditivo. A Advocacia-Geral lembrou que o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Poder Judiciário autorizam excepcional e provisoriamente a compra de remédios com valor acima do preço médio em caráter emergencial, como era o caso.

No Senado

A pandemia do novo coronavírus e a situação fiscal do Brasil têm estimulado o engajamento popular com o Senado. Por meio do Portal e-Cidadania , cidadãos têm apresentado ideias legislativas como a que sugere a utilização dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (conhecido como Fundão Eleitoral) no combate à covid-19.

Tele

O Senado deve votar em breve projeto de lei que libera o uso de telemedicina, em caráter emergencial, durante a crise ocasionada pelo coronavírus (PL 696/2020). A proposta foi aprovada pelo Plenário da Câmara dos Deputados na quarta-feira (25).

