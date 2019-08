PENEIRA FINA – 17/08/2019

Mais sobre canalização

Parece que está chegando ao fim a situação preocupante sobre o transporte coletivo em Catanduva. Pelo menos na questão contratação. A única habilitada (pode ser que mude o cenário com recurso apresentado pela outra empresa) é a Auto Viação Suzano, que tem realizado o transporte em contrato emergencial. O período de recurso já teve início, de cinco dias uteis, para que a outra empresa participante, a Malitur, apresente documentos e argumentos que achar necessário para posterior análise da Comissão de Licitação. Se a Auto Viação Suzano for a única habilitada, deverá assumir a concessão por 10 anos. Bastou essa informação para muitos catanduvenses se manifestarem a respeito, principalmente pela situação dos ônibus colocados atualmente para rodar. A expectativa é de que o serviço seja melhor do que o que tem sido prestado, cumprindo o edital com veículos novos, inclusive.

Foi por pouco

Foi por pouco que a licitação da prefeitura para a concessão do transporte coletivo não foi suspensa mais uma vez. Uma representação foi formulada pela empresa Tabapuã, mas não prosperou. O TCE rejeitou o pedido de suspensão do certame.

Valores

A empresa que fez a representação fez cálculos sobre o valor da tarifa. Segundo ela, para viabilidade econômica o ideal era que o valor da passagem fosse em torno de R$ 5,50. Medida que só seria possível se a prefeitura subsidiasse o valor. Desta forma, praticamente fica inviável para os trabalhadores pagarem pelo coletivo.

Visita

Os vereadores estiveram na Unidade de Saúde do Nova Catanduva para verificarem a possibilidade de ampliação e, estruturalmente, se comportaria o atendimento 24 horas por dia. Mas o fato é que até agora a prefeitura, pelo menos não para a imprensa, não se manifestou a respeito.

Ramais

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec) vai ampliar o trecho que receberá a instalação de rede e ramais de água da rua Manaus. Os serviços serão executados neste sábado, dia 7, a partir das 7 horas, no trecho que vai da rua 7 de Fevereiro até o cruzamento com a 24 de Fevereiro. Por conta da obra, a via será interditada. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos dará suporte com a presença dos Agentes Fiscalizadores de Trânsito (AFTs). A Guarda Civil Municipal também foi avisada sobre a interdição. As intervenções no trecho ocorrerão sempre aos finais de semana, a partir deste sábado. Finalizadas as obras, será executado tapa-buraco e, posteriormente, a rua ganhará recape. Depois de concluir a primeira etapa entre as ruas Ceará e Belo Horizonte, as equipes identificaram a necessidade da realização do mesmo serviço no restante do caminho. Já na segunda rodada, os trabalhos foram feitos no quarteirão entre as ruas Belo Horizonte e 7 de Fevereiro.

Requerimento

Na manhã da última sexta-feira, 16 de agosto, o vereador Benedito Alexandre Pereira, o Ditinho Muleta, protocolou na Casa de Leis um requerimento solicitando à Prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes informações a respeito da Empresa Viasol. O pedido foi realizado após o parlamentar receber inúmeras reclamações de munícipes que possuem saldos remanescentes em seus cartões de transporte público. “Logo após que a Empresa Viasol deixou Catanduva, fui procurado por muitos cidadãos que possuem créditos parados em seu cartão de transporte público e não estão conseguindo utilizá-los agora com a atual concessionária, o que prejudica nossos munícipes por terem que gastar ainda mais para poder andar de ônibus”, disse Ditinho.

Aleitamento

A Prefeitura de Catanduva aproveita a Semana Mundial do Aleitamento Materno para reforçar a mensagem sobre a importância do ato. Com essa finalidade, uma série de ações vem sendo realizada por equipes das secretarias de Saúde e de Assistência Social.A programação começou na terça-feira, dia 13, e terá encerramento nesta sexta-feira, dia 16. O assunto tem atraído atenção dos moradores nas unidades de saúde e nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do Bom Pastor, Nosso Teto, Juca Pedro e Imperial. No âmbito da Saúde, o público-alvo são gestantes das áreas de abrangências das unidades e Agentes Comunitários de Saúde. Nas abordagens, as participantes são orientadas sobre a prática do aleitamento e incentivadas a doar leite materno. Os profissionais dão dicas do passo a passo para o aleitamento. Os Cras também receberam atividades do III Simpósio de Amamentação que contou com apoio da Unifipa e do Hospital Padre Albino. Dentro da temática, o grupo de trabalho ministrou palestras sobre “Estratégias intra-hospitalares para incentivo e manutenção do aleitamento materno” e “Empoderando mães e pais para o sucesso da amamentação”.

Loterias x Conselho

O PL 4056/2019 obriga a União a repassar anualmente a municípios e ao Distrito Federal 1,1% do total arrecadado com loterias de prognósticos numéricos, para auxiliar o funcionamento de conselhos tutelares nessas unidades da federação. As loterias de prognóstico numérico são aquelas em que o apostador tenta prever os números sorteados, como a Mega-Sena, por exemplo. O texto estabelece que o auxílio financeiro deverá ser proporcional ao número de conselhos tutelares em cada ente federado.

Gastos Públicos

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu que o Parlamento encontre uma saída estrutural para os gastos públicos no País e sinalizou uma agenda de reformas para organizar as despesas obrigatórias do estado brasileiro. Ele participou de evento do banco Santander nesta segunda-feira (12) em São Paulo. Segundo Maia, nos últimos 20 anos, todos os países da América Latina priorizaram gastos de despesas correntes e reduziram despesas de investimentos. Ele afirmou que a reforma da Previdência foi um primeiro passo nessa direção, mas que há outros temas polêmicos a serem enfrentados pelos deputados.