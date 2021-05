Pedidos de Seguro-Desemprego Teve Aumento de 51% em Catanduva Neste Ano

O número de pedidos de seguro-desemprego aumentou 51,1% em Catanduva. De Janeiro a Abril foram 2.386 solicitações do benefício no ano passado, contra 3.606 em 2021.

Os dados são da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

A entrada do seguro-desemprego é realizada no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). A solicitação também pode ser feita por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, que está disponível para todos os tipos de celulares, na Play Store e Apple Store.

É necessário que o trabalhador efetue o login utilizando a conta de acesso único do Governo (GOV.BR). Basta clicar na opção “benefícios” e em seguida procurar pela aba “seguro-desemprego”. O terceiro passo é clicar no ícone “solicitar”.

Para o atendimento presencial, é necessário realizar agendamento prévio com data e horário. Os agendamentos podem ser feitos pelo Portal Poupatempo ou pelo aplicativo Poupatempo Digital.

O atendimento presencial segue todos os protocolos sanitários, com capacidade reduzida. O horário de atendimento ao público é de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h e aos sábados das 9h às 13h. O PAT fica localizado no Poupatempo de Catanduva, na Avenida Comendador Antônio Stocco, nº 537, Parque Joaquim Lopes.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local