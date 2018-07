Pavimentação da nova Ponte da José Nelson Machado Será Concluída Hoje

A pavimentação da nova ponte da avenida Engenheiro José Nelson Machado deve ser concluída hoje. A informação é do prefeito Afonso Macchione Neto (PSB).

Esse seria praticamente o único procedimento para que a avenida seja liberada ao fluxo de veículos, que hoje corta pela Daniel Soubhia em seu início e rua São Paulo.

Segundo o Chefe do Executivo hoje será realizada a capa asfáltica, porém, o trecho somente será liberado na semana que vem. “ Vamos verificar a obra e temos mais algumas coisinhas para realizar, portanto, a avenida deve ser liberada ou segunda-feira ou terça-feira” informou o prefeito.

A empresa que realiza a obra está dentro do novo prazo aplicado pelo Executivo. O término da obra que já foi prorrogado por algumas vezes, está datado até 30 de agosto.

A empresa assumiu a obra pela metade em 25 de abril. O contrato de R$ 304,6 mil previa que a construção deveria ser concluída em 60 dias. A primeira contratada teve o contrato rescindido em fevereiro porque, segundo a Prefeitura, teria descumprido o prazo inicial e também uma prorrogação de 60 dias.

Em junho, em resposta a questionamentos de O Regional, a assessoria de comunicação da Prefeitura havia informado que o prazo da construtora seria estendido em um mês. De acordo com o setor, ainda faltava ser realizada a instalação das vigas de transição e completar o aterro, para posteriormente serem executadas obras de guia, sarjeta e pavimentação.

Dentre os serviços realizados até aquele momento estavam a instalação de vigas metálicas e a laje concretada do tabuleiro da ponte e a parede de contenção lateral em concreto. Ao todo, a obra custou aproximadamente R$ 600 mil.

A reconstrução de pontes tem evidenciado a dificuldade no cumprimento dos prazos de conclusão de obras públicas. No final de 2017, além da prorrogação de prazo para a primeira empresa contratada para a ponte da avenida, a Prefeitura também precisou notificar a construtora que trabalhava na reconstrução da ponte entre Catanduva e Novais que tinha caído em janeiro de 2016.

Outro contrato, para a reconstrução da ponte sobre o Córrego das Borboletas, na Rua Goyo Salamanca, também foi rescindido.

A mesma construtora era responsável pelas três obras: ponte entre Catanduva e Novais, do Córrego das Borboletas e do centro.

As obras na ponte do centro foram retomadas em abril, com investimento de R$ 304 mil.

Desde abril de 2017, por conta das fortes, chuvas, ponte antiga cedeu e cratera se formou.

Karla Konda

Editora Chefe